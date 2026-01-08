خبراء ومسؤولو كبرى الشركات في قطاعي الاقتصاد والتكنولوجيا يثرون حوارات "قمة المليار متابع"

دبي في 8 يناير/ وام/ تستضيف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، نخبة من المسؤولين والخبراء في أهم الشركات العالمية وعدد من أهم صناع المحتوى المبدعين المتخصصين في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، لإثراء فعاليات النسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، في "أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل" بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعدد كبير من صناع المحتوى الموهوبين والمتابعين، بما يثري المحتوى الرقمي عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات التي تستضيفها النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي تشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 500 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين يتابعهم نحو 3.5 مليار متابع، وحوالي 150 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، وتنظم ما يقرب من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.

ويتحدث في قطاع الاقتصاد والأعمال خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية نخبة من مسؤولي كبرى الشركات العالمية وعدد من أشهر صناع المحتوى المتخصصين في هذا المجال، ومنهم، جيمس رايت، الرئيس التنفيذي العالمي لشبكة "HAVAS" ويقود أكثر من 1750 مستشاراً حول العالم، وكريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "Pepperstone"، ومحلل أسواق عالمي، وكورتني بويل، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريك الإداري في "500 Global "، ولويزا إيوانيدو، الرئيسة التنفيذية لشركة ذا سول ميديا، والتي تحظى بأكثر من 500 مليون متابع، وجيفري هاوسنبولد، الرئيس التنفيذي لشركة بيست إندستريز، وهو قائد أعمال ذو رؤية ثاقبة، وإيما جين هارمان، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة "Whalar" وهي رائدة في اقتصاد المبدعين ومتحدثة عالمية.

كما يتحدث في القمة، جيم إي. لي، وهو رئيس شركة كرانش لابز، وقناة مارك روبر على يوتيوب، ويحظى بأكثر من 90 مليون متابع، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقسم المشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بيبسيكو، ودروف راثي، صانع محتوى تعليمي يتابعه نحو 50 مليون شخص،

ودكتورة جولي سميث، وهي طبيبة نفسية ومؤلفة وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص، ودانييل ديزني، أحد أبرز خبراء “لينكدإن” عالمياً، ويتابعه أكثر من 1.2 مليون شخص، كما وصلت محتوياته إلى أكثر من 150 مليون مستخدم سنوياً، وأنميش ديندا، مؤسس منصة "PiXimperfect" يتابعه قرابة 6.9 مليون متابع ، وجون ليي، رائد أعمال ومستثمر دولي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص.

كما يشارك في القمة، كارلوس جيل، خبير التسويق العالمي ومؤلف كتاب "The End of Marketing"، ويتابعه أكثر من مليون شخص، وفينه جيانغ، مدرب تواصل ومتحدث عالمي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، ونتالي إلياس، رائدة أعمال وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 4.5 مليون شخص، وتعتبر مؤسسة مجتمع "Bossbabe" الذي يضم أكثر من 4 ملايين امرأة.

ويتحدث في القمة من صناع المحتوى المتخصصين بالاقتصاد وريادة الأعمال ماري فورليو، وهي صانعة محتوى يتابعها أكثر من 3.3 مليون شخص،

وجوني أبراهام، رائد أعمال يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، وماريو جوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس "Brightrock" ، ويُعد من أبرز المستشارين لصنّاع المحتوى العالميين، وساهم في نمو قنوات تجاوزت 100 مليون مشترك، مع وصول محتواها إلى مليارات المشاهدات، وأوليفر وايت، صانع محتوى ورائد أعمال يتابعه أكثر من 7.5 مليون شخص، ود. شاد زاهراي، باحثة في السلوك الإنساني واستراتيجيات القيادة، ويتابعها أكثر من 5 ملايين شخص، وأحمد فايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "Dose of Society"، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص ، ودان كلانسي، الرئيس التنفيذي لمنصة "Twitch" والمسؤول عن رؤيتها واستراتيجيتها العالمية، ومحمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Alfan"، إحدى أبرز شركات اقتصاد صناع المحتوى. مكّن أكثر من 50 ألف صانع محتوى من تحقيق الدخل.

وفي قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يشارك في النسخة الرابعة من القمة عدد كبير من خبراء القطاع وصناع المحتوى، ومنهم كايتلين ساريان، خبيرة الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومؤسسة منصة "CybersecurityGirl"، يتابعها أكثر من 2.1 مليون شخص، وجورجي روميلاشفيلي، صانع محتوى ورائد أعمال، وشريك مؤسس في "Crsel وLUTStudio"، يتابعه أكثر من مليون شخص، ونيلز آبل ديزاين، أحد أبرز الأصوات في فريق "Apple" العالمي، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص، وياش تيواري، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر قناته "MostTechy" التي تجاوزت 2.5 مليار مشاهدة، ورينيه ريمسيك، الرئيس التنفيذي لمنصة "AI Trendz" وصانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، يتابعه أكثر من 2.2 مليون شخص، وسوبرساف، أحد أبرز المؤثرين التقنيين في العالم، ويتابعه نحو 4.8 مليون شخص، وجوردي فان دين، أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي العالمي، ويتابعه أكثر من 20 مليون شخص، وسيمون فيريتي، خبير المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص ، وريان دامون، مؤسس "Rocky Media LLC" وصانع محتوى يتابعه أكثر من 5.1 مليون شخص ، ودان جيرمين، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو العلامة التجارية في "Google" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يشارك في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستيف نوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "GenAI Works"، وأحد أبرز قادة الفكر في الذكاء الاصطناعي عالمياً يتابعه أكثر من 12 مليون شخص، ومينا ميخائيل، مؤسس "Human Voice Over"، وصانع محتوى يصل تأثيره إلى أكثر من 250 مليون متابع، وكريستيان هاس، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو "YouTube" الإبداعي، وصُنّف ضمن أكثر 50 شخصية إبداعية تأثيراً عالمياً،

وساندر ووبين، مؤسس منصة "Evolving AI"، ويتابعه أكثر من 4.2 مليون شخص، وشيري وونغ، الرئيسة التنفيذية لمنصة "Roster"، وهي منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تخدم أكبر صناع المحتوى والعلامات التجارية عالمياً.

كما تشارك رغد زامل، صانعة محتوى وخبيرة تسويق رقمي وذكاء اصطناعي، ويتابعها أكثر من 2 مليون شخص، وعمر أبو الدهب، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، ودينا أوتماني، مؤثرة تقنية يتابعها أكثر من 4.2 ملايين شخص، ورواء الجلاد، صانعة محتوى تقني يتابعها أكثر من 5.5 مليون شخص، وعبدالله الشايجي، مصور وصانع محتوى يتابعه أكثر من 600 ألف شخص.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُمكن زيارة: "www.1billionsummit.com" .