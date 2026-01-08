المغرب يتصدر القيمة السوقية الأعلى لمنتخبات ربع نهائي أمم أفريقيا

أبوظبي في 8 يناير/ وام/ تصدر منتخب المغرب القيمة السوقية الأعلى بين المنتخبات التي تتأهب لخوض منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا في المملكة المغربية، حيث تنطلق مواجهات هذا الدور اعتبارًا من يوم غد.

ويلتقي في هذا الدور منتخبات مالي مع السنغال، والكاميرون مع المغرب، والجزائر مع نيجيريا، ومصر مع كوت ديفوار.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في بيانات اللاعبين، تعد هذه المنتخبات الأعلى من حيث القيمة السوقية بين فرق البطولة، حيث بلغت القيمة السوقية لمنتخب المغرب 435.55 مليون يورو، يليه منتخب السنغال بـ 405.90 مليون يورو، ثم كوت ديفوار بـ 370.80 مليون يورو، فمنتخب نيجيريا بـ 281.33 مليون يورو، ثم الكاميرون بـ 255.53 مليون يورو، تليه الجزائر بـ 237 مليون يورو، ثم مالي بـ 141.65 مليون يورو، وأخيرًا منتخب مصر بـ 136.20 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين، يتصدر أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب، القائمة بقيمة 80 مليون يورو، يليه فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا بـ 75 مليون يورو، وبالقيمة نفسها يأتي بريان مبويمو لاعب الكاميرون، ثم عمر مرموش لاعب منتخب مصر بـ 65 مليون يورو، يليه أمادو ديالو لاعب كوت ديفوار بـ 50 مليون يورو.