مجلس شباب شرطة أبوظبي والمصرف المركزي يعززان الوعي بالاحتيال الرقمي

أبوظبي في 8 يناير/ وام/ نظّم مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، جلسة شبابية بعنوان "شباب واعٍ/ مجتمع آمن"، بهدف رفع مستوى الوعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، وتمكين الشباب كركيزة فاعلة في دعم الأمن الرقمي والمجتمعي.

حضر الجلسة، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد دكتور راشد بورشيد النقبي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي .

ناقش المشاركون عدة محاور ركزت على الدور المشترك في التوعية والمحاور المرتبطة بالأمن الرقمي والتحديات المتزايدة في مجال الاحتيال، ومسؤولية الشباب في الوقاية من الاحتيال وتعزيز السلوك الآمن.

واستعرض الرائد محمد راشد العرياني من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، أنواع الاحتيال الشائعة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات والأساليب المستخدمة حاليًا، بجانب سبل التعرف المبكر على هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى الدور المحوري للعنصر البشري والشباب في الوقاية من الاحتيال الرقمي، من خلال الوعي والسلوك المسؤول، وعدم الاعتماد فقط على الحلول التقنية، والممارسات التي تعزز الوعي والمرونة الرقمية لدى الشباب.

من جهته استعرض السيد طارق بالهول من المصرف المركزي، تطور أساليب الاحتيال بالتزامن مع التحول الرقمي، موضحًا تأثير التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وما يرافقها من تحديات ومخاطر في البيئة الرقمية.

وناقشت الجلسة دور المؤسسات في الوقاية والاستجابة، حيث تم تسليط الضوء على جهود المصرف في الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بجانب دور شرطة أبوظبي في دعم المؤسسات المالية وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرقت إلى أهمية الشراكات والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، ودورها في الحد من جرائم الاحتيال وحماية المجتمع، إضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر الناشئة في الاحتيال الرقمي، مثل التصدي الاحتيالي والتقنيات المتقدمة التي تستهدف المستخدمين.