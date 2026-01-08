9 سباقات عالمية في الأمسية السابعة على مضمار ميدان بمشاركة 123 خيلاً

دبي في 8 يناير/ وام/ ينظم نادي دبي لسباق الخيل، غداً، الأمسية السابعة ضمن فعاليات كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي، والتي تضم تسعة سباقات متنوعة تناسب مختلف أعمار ومستويات الخيول، بمشاركة 123 خيلاً تمثل ثماني دول، وتتقدمها سباقات "هانديكاب لورد نورث"، و"ستيكس الوصل"، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 2.065 مليون درهم.

ويُعد شوط "هانديكاب لورد نورث"، السباق السادس في الأمسية، من أبرز محطاتها، حيث تبلغ جائزته 350 ألف درهم، ويقام لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 12 خيلاً، من بينها الحصان "فلايت بلان" الفائز سابقاً بسباق من الفئة الثانية، والذي يسجل ظهوره الأول على مضمار ميدان.

ويفتتح برنامج السباقات بشوط "دي بي ورلد للتكنولوجيا الرقمية" هانديكاب لمسافة 1900 متر على العشب، والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قدرها 190 ألف درهم، يعقبه الشوط الثاني "ميناء راشد" المخصص للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات لمسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، بمشاركة 13 خيلاً، وبجائزة تبلغ 165 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث "ميناء جبل علي" لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 190 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع "وي ون" على الأرضية الرملية لمسافة 1600 متر مشاركة 16 خيلاً، وبجوائز تبلغ 190 ألف درهم.

ويتضمن البرنامج الشوط الخامس "الوصل ستيكس " ، المخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات، ويقام لمسافة 1200 متر على المسار العشبي المستقيم، بمشاركة 11 خيلاً تتنافس على جائزة قدرها 300 ألف درهم.

وتتواصل منافسات الأمسية بإقامة الشوط السابع "دي بي ورلد الخليج" على الأرضية الرملية لمسافة 1200 متر، بمشاركة 7 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم، يعقبه الشوط الثامن "دي بي ورلد إكسبريس" على العشب لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وبجائزة قدرها 190 ألف درهم.

وتُختتم الأمسية بشوط "ميناء الحمرية" لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 16 خيلاً، تتنافس على جائزة مالية تبلغ 190 ألف درهم.