"التمكين الحكومي" تحقق إنجازات نحو رؤيتها لحكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 8 يناير/وام/ شهدت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي عاماً حافلاً بالإنجازات خلال 2025، حيث شرعت في قيادة تحول حكومة أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي حول العالم بحلول عام 2027، وذلك بفضل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق أثر واضح على مستوى الخدمات والبنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.

وأطلقت الدائرة خلال شهر يناير 2025 ، إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية، لتجسّد طموح الإمارة بالتحول إلى حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي. تقدّم الاستراتيجية، المدعومة باستثمار بقيمة 13 مليار درهم، التحول الرقمي بنسبة 100% للعمليات الحكومية، وما يفوق 200 حل قائم على الذكاء الاصطناعي عبر الحكومة، وسحابة سيادية ونظاماً موحداً لتخطيط الموارد، مما يشير إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 24 مليار درهم، وتوفير 5 آلاف وظيفة جديدة بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: نهدف إلى إعادة ابتكار الحكومة في أبوظبي حتى يصبح الذكاء الاصطناعي من الأساسيات التشغيلية المعتمدة، وخلال عام 2025، نجحنا في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس يسهم في تغيير حياة الملايين.

وأضاف معاليه: شكّل 2025 عاماً فارقاً، حيث نفخر بجهودنا في دائرة التمكين الحكومي بتسخير الإمكانات والتعاون مع كافة الجهات من أجل تسهيل خدمات المتعاملين والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع لتأكيد مكانة أبوظبي كنموذج عالمي للحكومات التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت منصة "تم"، التطبيق الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، رمزاً عالمياً لريادة الإمارة خلال عام 2025، إذ فازت بثلاث جوائز مرموقة تشمل أفضل مشروع حكومة إلكترونية ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025، وأفضل تطبيق حكومي شامل في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن جوائز الحكومة الرقمية الخليجية، والتميز في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن جوائز الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتقدّم منصة "تم" الآن خدماتها إلى 3.8 مليون مستخدم عبر ما يفوق 1.150خدمة بأكثر من 90 لغة، وتحلّ 95% من الطلبات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأكملت ما يزيد عن 1.9 مليون حالة خدمة عبر الذكاء الاصطناعي التحادثي. إلى جانب ما سبق، يتولى التطبيق الآن تنفيذ المهام المتكررة بصورة تلقائية، ومنها تجديد الرخص والحجوزات الطبية، وذلك من خلال إطلاق ميزة "الحكومة الذاتية".

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام منصة "تم": نبني حكومة تحافظ على وقت الأفراد وتعتني باحتياجاتهم، وتلغي ما يفوق 36 مليون زيارة لمراكز الخدمات سنوياً، ومعالجة 90 بالمئة من الطلبات خلال يوم واحد. استطعنا الحصول على رضا المستخدمين بنسبة 92.5 بالمئة لتثبت منصة 'تم' أن تميز الخدمات الحكومية أصبح واقعنا اليومي في أبوظبي".

وأضاف سعادته: شكل هذا العام نقلة نوعية على صعيد الخدمات لمنصة 'تم'، وهي البداية في مسيرة حافلة نواصل خلالها تكريس جهودنا لبناء التطبيق الحكومي الأكثر تقدماً حول العالم لخدمة كل فرد في مجتمعنا.

معاً، نحو تمكين الموارد البشرية الحكومية للمستقبل

وشهد عام 2025 إنجازاً هائلاً في تنمية رأس المال البشري، إذ أكمل 95 بالمئة من الموظفين الحكوميين تدريباً شاملاً على الذكاء الاصطناعي. وأكّد إطلاق برنامج "الجدارة لتطوير القيادات" التزام حكومة أبوظبي بإعداد نخبة من القيادات القادرة على قيادة التحول الرقمي و استشراف المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وجرى تعيين موظفين بمسمى "مسؤول رئيسي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" لدى كل الجهات الحكومية في أبوظبي لإدارة تبّني وابتكار الذكاء الاصطناعي، و ذلك لتمكّين إطلاق مجالس الذكاء الاصطناعي كفعالية توعية مجتمعية لكافة الفئات عبر أنحاء الإمارة بمهارات أساسية في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح سعادة وسام لوتاه، المدير العام لدى الدائرة: " شهدنا منجزات عمل الحكومة بالتعاون مع ما يفوق 40 جهة حكومية، وبرؤية مشتركة نحو تبني الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين حياة الأفراد و المجتمع ككل، ليجسد هذا العام ملامح الحكومة التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بما يشمل الهوية الرقمية الآمنة، والسحابة السيادية، والخدمات الاستباقية، والتصميم المتمحور حول الإنسان."

وأكدت المشاركة المميزة في معرض جيتكس العالمي 2025 ريادة أبوظبي عبر استقطاب جناح حكومة أبوظبي رقماً قياسياً بلغ 55 ألف زائر، واستعرض 55 مبادرة وشراكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفّرت الشراكات الرئيسية مع مايكروسوفت ومجموعة G42 قدرات سحابية سيادية قابلة للتوسع، بينما يوفر إطلاق مركز البيانات الحكومية الموحدة بالشراكة مع "إي آند - e& "، مركز بيانات بسعة عالية لمنح استخدام أفضل وأكثر أماناً لأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة ما يفوق عن 40 جهة حكومية باستخدام بيانات سيادية مشتركة.

وأدّى توسيع نطاق إستراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، المدعومة بما يفوق 600 ألف نقطة بيانات من آراء المتعاملين، عن تقليل عدد زيارات مراكز الخدمة بـ 400 ألف زيارة، وإجراءات أقل بنسبة 23 بالمئة، و طلبات متعاملين أقل بنسبة 64%.

كما تم إطلاق دبلوم تجربة متعاملين بلا جهد في أبوظبي كإحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية، بهدف تعزيز قدرات موظفي خدمة العملاء بشكل كبير وتطوير الخدمات الحكومية التي تركز على المتعاملين.

ومع نمو عدد سكان أبوظبي بنسبة 7.5%، تواصل الإمارة استقطاب المواهب والعائلات والمبتكرين من كل أنحاء العالم.