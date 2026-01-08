دبي إنفيتيشنال للجولف تستقطب نخبة أبطال العالم في الحدث الافتتاحي

دبي في 8 يناير/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي إنفيتيشنال للجولف، عن أحدث قائمة للنجوم العالميين المشاركين في الحدث الافتتاحي للسلسلة الدولية ضمن «السباق إلى دبي»، التي يستضيفها منتجع خور دبي، من 15 إلى 18 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال البطولات الكبرى ونجوم كأس رايدر والمتوجين بألقاب جولة «دي بي ورلد»، يتقدمهم حامل اللقب الإنجليزي تومي فليتوود، والنجم الإيرلندي روري ماكلروي صاحب خمسة ألقاب كبرى.

وأكدت اللجنة انضمام داني ويلِت وباتريك ريد، بطلي بطولة «الماسترز» السابقين، إلى قائمة المشاركين للمرة الأولى في البطولة، حيث توّج ريد بلقبه الكبير الأول في «الماسترز» عام 2018 على ملعب أوجوستا الوطني، فيما فاز ويلِت باللقب نفسه عام 2016، ليعززا حضور أبطال البطولات الكبرى في منافسات دبي.

كما تأكدت مشاركة الإيرلندي بادريغ هارينغتون، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى، المتوج بلقب بطولة «أوبن» عامي 2007 و2008، قبل أن يضيف لقب بطولة «بي جي إيه تشامبيونشيب» عام 2008 إلى سجله الحافل.

وتشهد البطولة مشاركة الإنجليزي بول وورينغ، المقيم في دبي، في ظهوره الثاني فقط منذ يوليو الماضي عقب تعافيه من الإصابة، حيث يدخل المنافسات متسلحاً بلقب بطولة أبوظبي للجولف 2024، وطموح لتقديم مستوى قوي.

وتكتمل قائمة المشاركين بتأكيد مشاركة الدنماركي نيكولاي هويغارد، بطل ختام جولة «دي بي ورلد» لعام 2023، إلى جانب نخبة من نجوم الجولة، من بينهم ماتيو ماناسيرو، وتوم ماكيببن، وديفيد بويغ، والدنماركي المقيم في دبي توربيورن أولِسن، ومات والاس، ويوجينيو تشاكارا، ونيكلاس نورغارد، إضافة إلى أدريان أوتايغوي الذي يمثّل الإمارات على مستوى الجولات العالمية.

وينضم هؤلاء إلى مجموعة من النجوم الذين سبق الإعلان عن مشاركتهم، وفي مقدمتهم بطلا بطولة «أوبن» السابقان شين لوري وفرانشيسكو موليناري، إلى جانب رايان فوكس وراسموس نيرغارد-بيترسن .