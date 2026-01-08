شرطة رأس الخيمة تؤسس منظومة متكاملة للشراكات المجتمعية

رأس الخيمة في 8 يناير / وام /أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تأسيس منظومة متكاملة للشراكات الاجتماعية والوقاية المشتركة، بهدف تعزيز التكامل الأمني والاجتماعي والبيئي، ونشر الثقافة الوقائية والتدخل الاستباقي.

وذكر العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة، أن المنظومة ساهمت في إطلاق عدة مبادرات نوعية، منها"معكم مجتمعنا آمن" التي استُهدفت من خلالها 15 جالية بالتعاون مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، لتعزيز الوعي الأمني وتوثيق عرى التواصل بين الشرطة والمجتمع، ومبادرة "سياحة وأمان"، لدعم موظفي الفنادق وتدريبهم على كيفية التعامل مع المعثورات والإجراءات الطارئة، مما يسهم في تعزيز الأمن السياحي وتعزيز شعور الزوار بالأمان، فيما رُبطت هذه المبادرات بشراكات إستراتيجية، لضمان الوصول الفعال والأثر المستدام.

وأضاف أن أعدادًا كبيرة من موظفي الفنادق السياحية ومنشآت الضيافة استفادوا من المحاضرات والحملات التوعوية التي تم تنفيذها لهم منذ بداية العام الجاري.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود الخاصة بنشر الثقافة الوقائية بالتعاون مع الشركاء المعنيين بما يصب في بوتقة الصالح العام ويخدم الشرائح المستهدفة من السياح والزوار .