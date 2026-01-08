إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية

أبوظبي في 8 يناير / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، اليوم، إطلاق مبادرة "تراث جيماثون"، لتطوير الألعاب الرقمية بأسلوب تراثي.

وتحت شعار "فراسة الصحراء"، يخوض المشاركون في المبادرة، من 9 إلى 11 يناير الجاري، في مبنى الأنشطة التابع للهيئة في أبوظبي ، رحلة تحدي إبداعية يمتزج فيها عبق الماضي بأحدث تقنيات المستقبل، ويقومون خلالها بتصميم ألعاب إلكترونية تستلهم روح التراث الإماراتي .

وتسعى المبادرة إلى تنمية المواهب وتوفير تجربة عملية تدمج التراث بالتقنيات الحديثة .

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف درهم حيث يحصل الفريق الأول على 30 ألف درهم، و الثاني على 25 ألف درهم، و الثالث على 20 ألف درهم، و الرابع 15 ألف درهم، ويحصل الفريق الخامس على 10 آلاف درهم .