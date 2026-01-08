إقبال كبير على المشاركة في بطولة التقاط الأوتاد بالوثبة

أبوظبي في 8 يناير/وام / تشهد بطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لالتقاط الأوتاد إقبالا كبيرا على المشاركة فيها على مدار يومي 11 و12 يناير الجاري. وقال اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إن عملية تسجيل الفرسان مستمرة تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمشاركين، بالإضافة إلى اعتماد لجان التحكيم والإشراف، وبرنامج المنافسات للبطولة السادسة في الموسم الحالي.

وأشار راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، إلى تزايد عدد الراغبين بالمشاركة، لاسيما أن الفعاليات السابقة شهدت تنافسا كبيرا بين الفرسان، مشيرا في الوقت نفسه إلى التعاون الكبير من مسؤولي قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، لاستضافة البطولتين السادسة والسابعة.