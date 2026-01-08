كلايم أبوظبي" يستضيف النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي

أبوظبي في 8 يناير /وام / يستضيف كلايم جزيرة ياس، أبوظبي النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026 (EEIPC)، على مدار أربعة أيام من المنافسات الجوية الدولية، بالتعاون مع الجمعية الأوراسية للقفز الحر واتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وبمشاركة نخبة من الرياضيين والمتخصصين في هذه الرياضة.

ومن 15 إلى 18 يناير 2026، يستضيف كلايم أبوظبي، الذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، أكثر من 250 من الرياضيين والمحترفين الذين يمثلون أكثر من 30 دولة، للمشاركة في واحدة من أبرز بطولات القفز الحر الداخلي ضمن أجندة المنافسات الرياضية الدولية.

وتشكل بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026 محطة هامة لهذه الرياضة في المنطقة، إذ تشهد للمرة الأولى مشاركة رياضيين من دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافسون على أرض الوطن إلى جانب نخبة لاعبي القفز الداخلي الحر على مستوى العالم.

تتيح البطولة للجمهور فرصة متابعة نخبة من الرياضيين وهم يستعرضون أعلى مستويات السرعة والدقة والعمل الجماعي في عروض احترافية تجسد قدرات الطيران البشري. وتقام هذه البطولة بحضور جماهيري مفتوح، حيث الدخول مجاني .

كما تتيح للجمهور متابعة خمس فئات تنافسية متخصصة، تمثل مستويات متقدمة من رياضة القفز الحر الداخلي. وتشمل هذه الفئات النسخة الثالثة من بطولة القفز الحر بتشكيل مؤلف من 16 لاعباً، حيث تنفذ فرق مؤلفة من ستة عشر متنافساً تشكيلات جماعية مميزة، إلى جانب النسخة الثانية من بطولة القفز الداخلي الحر بتشكيل 8 لاعبين، التي تستعرض مهارات التشكيل المتقدم من خلال أداء جماعي دقيق يتطلق تنسيق عالي وتقنيات متقدمة.

تتجه الأنظار إلى بطولة العالم للسباقات الهوائية الداخلية، التي ترسخ معايير غير مسبوقة في السرعة والدقة، عبر سباقات عالية الوتيرة يتنافس فيها المتسابقون على التحليق بين مسارات هوائية، في مشهد تنافسي تحكمه المهارة والقدرة على المناورة.

كما تشهد البطولة إدراج فئتين تنافسيتين جديدتين كليا، من بينها إطلاق أول بطولة دولية للقفز الحر الداخلي بتشكيل أربعة لاعبين، بصيغة مخصصة بالكامل للفتيات، حيث يتنافس فريقان نسائيان في الوقت ذاته داخل النفق الهوائي، مع اعتماد التحكيم المباشر لتحديد الفريق الفائز أمام الجمهور. وستشهد دورة العام 2026 إدراج حدث المسابقة العمودية الأولى بمشاركة 8 فرق، في إضافة نوعية تتيح للجمهور متابعة عروض جماعية تنفذ خلالها سلاسل حركية متكاملة ترتكز على حركات جوية دقيقة وانقلابات كاملة في أداء يبرز أعلى مستويات التنسيق والاحتراف.

وقال حسين الحسني، مدير "عام كلايم جزيرة ياس، أبوظبي": يسعدنا استضافة بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026 التي تؤكد المكانة التي يتمتع بها كلايم أبوظبي كوجهة عالمية لهذه الرياضة، استنادًاً إلى ما يمتلكه من مرافق متخصصة مثل أكبر نفق طيران داخلي للقفز الحر في العالم، وبمشاركة نخبة من الرياضيين الدوليين، يقدّم هذا الحدث تجربة رياضية متكاملة تتيح للجمهور متابعة منافسات رفيعة المستوى في أجواء مميزة مناسبة لجميع أفراد العائلة".