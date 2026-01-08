" الشارقة للبحوث " يطلق "مسرّع الشارقة للإبداع"

الشارقة في 8 يناير / وام /أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) إطلاق "مسرّع الشارقة للإبداع" كمبادرة جديدة من «المقر 39»، المركز الإبداعي الأحدث في إمارة الشارقة، بهدف دعم المواهب الإبداعية وتمكينها من تطوير النماذج الأولية وتوسيع المشاريع القائمة على التصميم، بما يعزز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

ويقام المسرّع في «المقر 39»، الذي يوفر بيئة متكاملة تجمع التصميم والتجريب والتصنيع وتطوير الأعمال، بما يتيح للمبدعين تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري والوصول إلى الأسواق ، ويحصل أفضل ثلاثة مشاريع متخرجة من المسرّع على جوائز نقدية، إلى جانب دعم لتطوير النماذج الأولية لكافة المشاركين، وحوافز وفرص ترويج ضمن منظومة الابتكار التابعة للمجمع.

وقال خالد حسن البنا، مدير «المقر 39»، إن إطلاق المسرّع يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار من خلال الدمج بين الإبداع والتصميم وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية الصناعات الإبداعية في بناء اقتصاد المعرفة وتمكين المبدعين من تطوير مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.

وتركز النسخة الأولى من المسرّع على مجالات التصميم، بما في ذلك تصميم الأثاث والقطع الفنية القابلة للاقتناء، حيث يوفر البرنامج برامج إرشاد متخصصة، ودعماً عملياً لتطوير المنتجات والنماذج الأولية، إضافة إلى توجيه في مجالات التسعير وبناء العلامة التجارية.

وينطلق البرنامج عبر دعوة مفتوحة للتقديم يتم من خلالها اختيار 20 مشاركاً من المصممين أو الاستوديوهات الإبداعية، ويُختتم بتنظيم يوم عرض نهائي أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

ويأتي إطلاق "مسرّع الشارقة للإبداع" ضمن جهود الإمارة في دعم الثقافة والابتكار وتعزيز منظومة الاقتصاد الإبداعي.