منافسات قوية في مزاينة التمور بمهرجان الظفرة

الظفرة في 8 يناير / وام / تشهد منافسات مزاينة التمور المقامة ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 إقبالا واسعا وتنافسا قويا بين المزارعين .

وتضم المزاينة عددا من الفئات التي تبرز تنوع أصناف التمور وجودتها .

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان أربعة أنواع من التمور للمزاينة، وهي "الفرض، والدباس، والخلاص، والشيشي"، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور، وحددت مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها للمشاركة في فئات المسابقة المختلفة .

وأسفرت نتائج منافسات فئة الدباس عن فوز عن فوز خادم محمد بلوش براك المزروعي بالمركز الاول، وعبدالله سلطان القبيسي بالمركز الثاني، وجاء محمد سيف مرشد المرر في المركز الثالث، وفي منافسات فئة الخلاص فاز بالمركز الأول راشد سعيد العرياني، وجاء في المركز الثاني فاضل عمير المنصوري، وفي المركز الثالث علي سعيد العريان.

وتهدف منافسات مزاينة التمور إلى تشجيع المزارعين على الالتزام بأفضل الممارسات الزراعية، وتحفيزهم على تطوير أساليب العناية بالنخيل، إلى جانب تعزيز مكانة التمور كأحد أبرز المنتجات الزراعية الوطنية، ودعم الاستدامة الزراعية والمحافظة على هذا الموروث الاقتصادي والغذائي المهم.