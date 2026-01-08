برعاية محمد بن راشد .. قمة المليار متابع تنطلق غداً

دبي في 8 يناير/ وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتشهد النسخة الرابعة من القمة زخماً مضاعفاً بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد عن 3.5 مليار متابع ، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، في أكبر ملتقى تفاعلي لتبادل الأفكار والمعارف ومشاركة التجارب والخبرات وبحث تحديات وآفاق واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الرقمي.

وتقدم قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، تتناول ثلاثة مسارات رئيسية تتضمن الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا، حيث يستعرض فيها الخبراء والمتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، ويسلطون الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قمة المليار متابع، الحدث الأكبر لصناع المحتوى في العالم، ترسخ مكانة الإمارات كوجهة وعاصمة لصناعة المحتوى بما يفتح آفاقا جديدة للإبداع والنمو، وقد نجحت خلال 4 سنوات في إعادة صياغة دور القوة الرقمية في خدمة المجتمعات من خلال شعارها "المحتوى الهادف"، وعززت مكانة دولة الإمارات الريادية باعتبارها مركزاً إعلامياً عالمياً يوفر بيئة نموذجية خلّاقة لاستقطاب وإطلاق ونمو المشاريع الكبرى والمبتكرة والمستقبلية في هذا المجال.

وقال معاليه: "استقطاب قمة المليار متابع لهذا العدد الكبير من الحضور وصناع المحتوى والمؤثرين العالميين والمنصات والشركات الكبرى، يعكس مكانة الإمارات التي أصبحت الوجهة الجاذبة الأولى لجميع أطراف هذه الصناعة ومبدعيها للعمل معاً في بيئة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير والإبداع في الصناعات الإعلامية والإبداعية المختلفة، ونحن نحرص على أن يُتوج هذا الحدث العالمي في كل دورة بمبادرات ونتائج مؤثرة تُحدث فرقاً حقيقياً في تعزيز دور صناعة المحتوى الهادف في تنمية المجتمعات وتغيير حياتها نحو الأفضل".

وتركز قمة المليار متابع في نسختها الرابعة على محورين، الأول: تحويل صناع المحتوى إلى صناع أثر، من خلال صناعة المحتوى الهادف، وفي هذا الإطار أطلقت القمة مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست المؤثر الأكثر متابعة على يوتيوب حملة: 1Billion Acts of Kindness "مليار عمل مجتمعي"، بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، وسيعلن مستر بيست خلال فعاليات القمة عن 10 صناع محتوى عالميين، ليقودوا معه انطلاقاً من القمة حراكاً مجتمعياً عالمياً.

كما أطلقت القمة و"TikTok" جائزة صناع المحتوى التعليمي الأولى من نوعها عالمياً، والتي تهدف إلى دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، وأطلقت القمة كذلك 5 شراكات استراتيجية مع يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة أكس، وميتا لدعم المحتوى الهادف.

ويركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة، وتأهل منها 5 أفلام سيتم عرضها خلال القمة وتكريم الفائز بالجائزة في اليوم الثاني من فعاليات القمة.

كما يشهد اليوم الختامي من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع الإعلان عن الفائزين في"مسرعات المؤثرين" ضمن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وينظمه "مقر المؤثرين"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تقييم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى، وقد استقطب البرنامج 1131 مشاركة من صناع محتوى وشركات رقمية ناشئة عاملة في قطاع صناعة المحتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة.

وتجمع قمة المليار متابع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية تحت سقف واحد حيث تلتقي (Snapchat، وX، وYouTube، وTikTok، وGoogle Gemini وشركة Meta وتضم "Facebook وInstagram، وWhatsApp"، وDisney+، وTWITCH)، مع جمهور القمة، لمناقشة مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وتحقيق التأثير الإيجابي.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية والمؤثرون وصناع المحتوى، الأفكار حول مستقبل صناعة المحتوى وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم صناعة المحتوى.

وتضم أجندة القمة المليار متابع جلسات يتحدث فيها المسؤولون وأبرز المؤثرين وأهم المشاهير العالميين، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة لحملة "1 Billion Acts of Kindness" يشارك فيها سعادة سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وصني فاركي مؤسس مؤسسة فاركي، وجيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ "مستر بيست" صاحب أكبر قناة على يوتيوب في العالم، والرائد في مجال المحتوى واسع النطاق وعالي التأثير، وجيفري هاوسنبولد الرئيس التنفيذي لـ "بيست إندستريز".

ويناقش المشاركون في الجلسة كيف يمكن لتأثير صناعة المحتوى أن يُحدث تغييرًا ملموسًا في واقع الحياة وما تقدمه حملة "1 Billion Acts of Kindness" من نموذج ملهم لذلك، وكيف يمكن تحويل العمل المجتمعي إلى قوة فاعلة من خلال اقتصاد المبدعين، وتعزيز قدرة المحتوى الهادف على إحداث التغييرات الإيجابية في المجتمعات والثقافات والحياة. وسيتم خلال الجلسة، الكشف عن أسماء المبدعين العشرة الذين سيقودون مع مستر بيست الحراك المجتمعي العالمي.

كما تضم أجندة اليوم الأول حواراً مع ماكس أميني الكوميدي والمنتج والمخرج ومقدم البودكاست الأمريكي من أصل إيراني صاحب الشهرة العالمية الكبيرة، حيث يُقدم الحوار نظرة معمقة على مسيرته كفنان، ومُبدع محتوى رائج، ورائد أعمال، ويستكشف الحوار نهج ماكس الإبداعي، وتطوره المهني، والركائز التي أسس عليها إحدى أبرز العلامات التجارية الكوميدية اليوم.

ويقدم ماكس أميني في اليوم الثاني من القمة عرضاً حياً حافلاً بالطاقة لمدة ساعتين، في إطار تعزيز التجربة الحية الاستثنائية لجمهور القمة.

وتضم فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية مع لارا ترمب زوجة نجل الرئيس الأمريكي، تكشف عن ملامح شخصيتها متعددة الجوانب في السياسة والإعلام الأمريكيين، حيث تُقدّم حاليًا برنامج " My View with Lara Trump" على قناة فوكس نيوز، إضافة إلى أن أغانيها مدرجة على قوائم بيلبورد، وهي مالكةً ومديرةً تنفيذيةً لعلامتها التجارية الخاصة بالملابس الرياضية، وشغلت منصب الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية لحملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2024.

وبرزت لارا من خلال سلسلتها الإلكترونية " The Right View" عام 2020، حيث قدّمت منظورًا محافظًا للسياسة والثقافة من خلال حلقات نقاش مع مُعلّقين مؤثرين، ما جذب جمهورًا واسعًا. بدأت مسيرتها الإعلامية كمنتجة ومنسقة قصص في برنامج "إنسايد إيديشن" على قناة سي بي إس، ثم أصبحت لاحقًا مُساهمةً في قناة فوكس نيوز

وتعتبر لارا ترامب من المدافعين عن الأسرة، والحيوانات، والقيم المحافظة، كما تُشجع على نمط حياة صحي من خلال رياضة الترياثلون والكروس فيت.

كما تضم فعاليات اليوم الثاني حواراً مميزاً يشارك فيه النجم العالمي والممثل والمنتج الأمريكي المشهور ويل سميث، وفارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سي القابضة"، المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي، لمناقشة الرسائل الإيجابية والرؤى المعرفية التي تطرحها السلسلة الوثائقية "من القطب إلى القطب مع ويل سميث" وهي سلسلة من سبعة أجزاء من إنتاج ناشيونال جيوغرافيك، تروي رحلة ويل سميث السينمائية عبر قارات العالم السبع، ممزوجةً باستكشافات جريئة، وأحدث العلوم، وقصص إنسانية مؤثرة من أقصى بيئات كوكبنا. وبمساعدة علماء ومستكشفين وخبراء محليين، يُسهم سميث في الكشف عن اكتشافات علمية رائدة عالمياً، بينما يُقيم روابط إنسانية قوية مع مجتمعات تُقدم معارفها وقدرتها على الصمود دروساً بالغة الأهمية حول مستقبلنا المشترك على كوكب الأرض.

ويتحدث محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية في جلسة خلال فعاليات اليوم الثاني عن نهج إعمار في بناء العلامة التجارية ونموها، وكيف يحوّل التفكير على نطاق واسع، والالتزام برؤية طويلة الأمد، والتصميم المؤثر، مفاهيمَ طموحةً إلى معالم عالمية، حيث تُبيّن هذه الجلسة الحوارية كيف يرتبط التفكير على نطاق واسع بالوضوح والشجاعة وبناء شيء لا يُمكن للعالم تجاهله.

ويشارك العبار جمهور القمة رؤيته في تأسيس وتوسيع شركات رائدة من خلال منهجية ابتكار ملهمة، حيث يمتلك خبرة عميقة في بناء شركات عالمية في قطاعات العقارات والتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

كما يشارك ريو فرديناند لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل وصاحب المسيرة الكروية الأسطورية، جمهور قمة المليار متابع، تجربته الناجحة بعد اعتزاله في التحول إلى رائد أعمال متعدد المواهب وقطب إعلامي في العالم الرقمي، وذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني.

وفي هذه الجلسة الحوارية، يفتح ريو فرديناند صفحات رحلته كاشفًا عن الذهنية التي مكّنته من بناء مسار جديد يتميز بعمق الهدف وإيجابيته. كما يقدم رؤية ملهمة حول كيف تعيد المنصات الحديثة تشكيل معنى الإرث وصناعة التأثير في عصر جديد.

وتستضيف قمة المليار متابع سيمون سكويب المستثمر البريطاني المعروف بمبادراته في دعم رواد الأعمال، والذي فاز بجائزة قمة المليار متابع في نسختها الثالثة والبالغة مليون دولار، حيث لم يحتفظ سيمون بهذا المبلغ بل كان يوزعه على الأشخاص الذين يظهرون في فيديوهاته، سعياً وراء مساعدتهم للحصول على فرصتهم الأولى للنجاح. حيث يعرض سيمون أمام جمهور القمة خلال جلسة في اليوم الثاني التأثير البالغ لذلك وكيف انطلقت مشاريع تجارية جديدة، واتخذ المبدعون خطوات جريئة، وتغيرت حياة الناس بطرق لم يتوقعها أحد كاشفاً أن الدرس الحقيقي كان فيما فعله الناس بعد حصولهم على المال، وأن المال قد يُسرّع تحقيق الأحلام، لكنه لن يغني عن العمل.

ويوقع سيمون سكويب في اليوم الثالث من قمة المليار متابع كتابه ضمن فعالية خاصة، حيث يشتهر سيمون بكتابه الأكثر مبيعًا بحسب صحيفة صنداي تايمز "ما هو حلمك؟"، وهو مؤسس موقع HelpBnk.com، ويُكرّس جهوده لتحفيز الناس على مساعدة بعضهم بعضًا. ويعتبر رائد أعمال غير تقليدي؛ بدأ مشروعه الأول وهو بلا مأوى في الخامسة عشرة من عمره.