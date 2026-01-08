هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنفذ ورشا توعوية

أبوظبي في 8 يناير/ وام/ تنفذ هيئة أبوظبي للدفاع المدني سلسلة من الورش التوعوية والتدريبية في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك في إطار حملة "السلامة في الشتاء"، وبهدف رفع مستوى الوعي بالوقاية من الحرائق والإصابات، وتعزيز جاهزية العاملين للتعامل الصحيح مع الحوادث الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة السلامة في بيئات العمل المختلفة.

وتتناول الورش جوانب متعددة من إجراءات الوقاية والسلامة، مثل التعريف بأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها بالشكل الصحيح، والتدريب على عمليات الإخلاء الآمن، إضافة إلى تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية للتعامل مع الإصابات الشائعة، إلى جانب دور مرشدي السلامة في تعزيز بيئة عمل آمنة والتأكد من تطبيق معايير الوقاية في المنشآت.