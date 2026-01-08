هزاع بن زايد يستقبل وفداً من الشركة العالمية القابضة ومجموعة "2 بوينت زيرو" الاستثمارية

العين في 8 يناير/وام/ استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من الشركة العالمية القابضة ومجموعة "2 بوينت زيرو" الاستثمارية برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

واستعرض وفد الشركة - الذي يضم كذلك معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة؛ وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة وعضو مجلس إدارة المجموعة - رؤية الشركة والمجموعة واستراتيجيتهما الاستثمارية، التي تركز على دعم القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتطورة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

واطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضاً معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على أبرز المشاريع التي تعمل المجموعة على تطويرها، والتي تهدف إلى تبني منظومة الابتكار في الصناعات المستقبلية، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية، لبناء منظومة اقتصادية قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة وتلبية متطلبات التوجهات الاقتصادية الجديدة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة الغذائية والمواد الاستهلاكية والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

وأشار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، باعتبارها ركيزة أساسية في ترسيخ اقتصاد تنافسي يرتكز على التكنولوجيا ومهارات المستقبل، مؤكداً سموّه أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأعضاء وفد الشركة العالمية القابضة ومجموعة "2 بوينت زيرو" عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه واهتمامه بمتابعة المبادرات الاستثمارية الاستراتيجية للشركات الوطنية، مؤكدين التزام المجموعة بمواصلة الإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة في تشجيع ودعم الاستثمار في القطاعات المستقبلية.

وتُعد الشركة العالمية القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الحيوية.

وتواصل مجموعة "2 بوينت زيرو"، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، توسيع نطاق محفظتها الاستثمارية والتوسع في الأسواق العالمية في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولية الاقتصادية، من خلال قاعدة أصول استثمارية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 120 مليار درهم، وحضور عالمي في أكثر من 85 دولة في مختلف أنحاء العالم.