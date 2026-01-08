انخفاض أسعار المعادن النفيسة تأثرا بارتفاع العملة الأمريكية وجني الأرباح

عواصم في 8 يناير/وام/ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم في حين تقدمت أسهم ‍شركات ‍الدفاع . وارتفعت أسعار النفط فيما تراجعت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع العملة الأمريكية وعمليات جني الأرباح .

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 145.9 نقطة، أو 0.30 ‍بالمئة، ‌إلى 48850.17 ‌نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.10

بالمئة إلى 6914.‌11 نقطة، ​في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 35.4 نقطة، أو 0.‌15 بالمئة، إلى 23548.884 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين للتطورات الجيوسياسية . وزادت العقود الآجلة لخامي برنت وتكساس .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير زادت بأكثر ‍من التوقعات.

أما أسعار الذهب فتراجعت مع استعداد المستثمرين لعمليات بيع في العقود الآجلة نتيجة إعادة توزيع أوزان حصص مكونات

مؤشر السلع الأولية، فيما زاد ارتفاع الدولار من الضغوط التي تزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي عملات أخرى.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4427.48 دولار ‌للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش. وهبطت

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6 أيضا إلى بالمئة إلى 4435.40 دولار."

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 75.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى

مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر . وهوى البلاتين في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة ⁠إلى

2209.50 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 4.4 ⁠بالمئة إلى 1687 دولارا للأوقية.

خلا