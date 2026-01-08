فرسان الإمارات يؤكدون جاهزيتهم لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي في 8 يناير/وام/اختتم فرسان الإمارات عمر المرزوقي، وحميد المهيري وسالم السويدي، وعلي الكربي استعداداتهم للمنافسة مع نخبة الفرسان عالميا في بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، فئة "الخمس نجوم"، على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، بنادي أبوظبي للفروسية.

وأكدوا أن البطولة إضافة مهمة إلى مسيرتهم التنافسية، بما تحمله من تحديات قوية وعالمية، للوصول إلى المراكز الأولى.

وقال سالم السويدي إن هذه البطولات إضافة مميزة إلى مسيرة كل فارس، ومحطة مهمة تحفل بالكثير من الإيجابيات، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لأفضل الفرسان تصنيفا حول العالم.

وأشار الفارس علي الكربي إلى اكتمال الاستعدادات لخوض منافسات البطولة، لوضع بصمة جديدة على صعيد رياضة الفروسية الإماراتية، لاسيما أنها تحمل اسما غاليا على قلوب جميع فرسان الإمارات.

وعبر الفارس حميد المهيري عن أمله في إظهار المستويات الفنية المميزة، والاستفادة من الاحتكاك مع أفضل الفرسان عالميا، لتعزيز مكانة الدولة في رياضة الفروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه البطولات تكتسب أهمية قصوى بقيمتها ورمزيتها، وأهميتها التنافسية لأبطال الإمارات.

ووصف المدرب عبدالعزيز المرزوقي، والد الفارس عمر المرزوقي البطولة بأنها محطة مهمة في مسيرة فرسان الإمارات، لخوض المنافسة بروح التحدي، نظرا لمستوياتهم المميزة التي قادتهم إلى أفضل النتائج عالميا، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيرا إلى جاهزية الفارس عمر لخوض التحدي، واكتساب خبرات جديدة.