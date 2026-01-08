حمدان بن زايد يطّلع على الجدول الزمني للفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة

أبوظبي في 8 يناير /وام/ أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي في منطقة الظفرة تندرج ضمن رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الرامية إلى جعل الرياضة عنصراً محورياً في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وأداة فاعلة لتعزيز رفاه المجتمع وتشجيع أفراده على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة.

وشدّد سموه على أهمية دعم القطاع الرياضي في منطقة الظفرة، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي في تطوير المشاريع الرياضية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في ترسيخ مكانة المنطقة على خريطة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام للمجلس، وبحضور سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في المجلس، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عرض شامل حول أبرز المشاريع والمبادرات الرياضية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، بما يسهم في ترسيخ نمط حياة صحي ومستدام، والارتقاء بجودة الحياة.

كما استمع سموه إلى شرح وافٍ حول الجدول الزمني للفعاليات والبطولات الرياضية لعام 2026 في منطقة الظفرة، إضافة إلى اطلاعه على مستجدات مراكز "أبوظبي 360" الرياضية، التي تشمل مركز غياثي للسيدات والرجال، ومركز مدينة زايد للسيدات، ومركز السلع، ودور هذه المراكز في دعم مختلف الفئات المجتمعية وتعزيز ممارسة الرياضة في المنطقة.

واطّلع سموه كذلك على الفعاليات المجتمعية المتنوعة التي ستستضيفها مختلف مناطق الظفرة خلال العام الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، ونشر الثقافة الرياضية، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية والرياضية.

كما اطّلع سموه على مساري طواف الإمارات للسيدات والرجال في منطقة الظفرة، حيث تستضيف المنطقة الجولتين الافتتاحيتين من الطوافين يومي 5 فبراير لطواف السيدات و16 فبراير لطواف الرجال، ضمن النسختين الرابعة والثامنة من الحدثين العالميين.

من جانبه، أعرب سعادة عارف حمد العواني عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على متابعة المشاريع الرياضية في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل وتطوير البرامج الرياضية بما يخدم أبناء المنطقة ويلبّي احتياجاتهم.

وأكد العواني التزام مجلس أبوظبي الرياضي بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع التطويرية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة وداعمة لمختلف الفئات، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع الرياضي في منطقة الظفرة، ويعزز من مساهمته في التنمية المجتمعية المستدامة.