لجنة تحكيم جائزة "شمس" للمحتوى العربي تضم نخبة من الخبرات

الشارقة في 8 يناير / وام / كشفت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لجائزة شمس للمحتوى العربي في دورتها الثانية والتي تضم نخبة من أبرز الأسماء العربية في مجالات الإعلام والفن في خطوة تعكس المكانة المتنامية للجائزة ودورها في دعم المحتوى العربي النوعي وترسيخ حضورها كمنصة عربية رائدة للاحتفاء بالإبداع الإعلامي.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من الفنان الدكتور حبيب غلوم و الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي و الفنانة يارا صبري و الإعلامي مالك مكتبي و الإعلامي أحمد سالم بن سمنوه بما يوفّر مزيجاً متكاملاً من الخبرات الفنية ويسهم في دعم مسار عملية التقييم والتحكيم وفق أعلى معايير المهنية والموضوعية ويعزّز من حضور الجائزة وصداها على المستوى الإقليمي ويواكب تطلعاتها في تكريم الأعمال الإبداعية القادرة على إحداث أثر نوعي في مشهد المحتوى العربي.

وشهدت الجائزة إقبالاً واسعاً من صنّاع المحتوى والمبدعين من مختلف الدول العربية حيث بلغ عدد المشاركات 1210 مشاركة توزعت على ثماني فئات رئيسة شملت الأفلام القصيرة والبودكاست والمحتوى المنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي والسيناريوهات غير المنفذة إلى جانب فئات أفضل ممثل وأفضل ممثلة في مؤشر يعكس تنوّع المشهد الإبداعي العربي واتساع دائرة التفاعل مع الجائزة .

وأكد راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس" أن اختيار هذه الكوكبة من الأسماء يأتي انسجاماً مع رؤية "شمس" في الارتقاء بمعايير التقييم لا سيما في ظل ارتفاع مستوى التنافسية واتساع نطاق المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة مؤكداً حرص الجائزة على ترسيخ معايير عالية للجودة والتقييم من خلال لجنة تحكيم تتمتع بخبرة واسعة ورؤية نقدية رصينة بما يضمن تكريم الأعمال المتميزة وتحفيز صنّاع المحتوى على تقديم إنتاج عربي قادر على المنافسة والانتشار.

وأشار إلى أن الجائزة تواصل تطوير مساراتها وفئاتها بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى ويعزز حضور المواهب العربية الشابة مؤكداً التزام "شمس" بدورها كمحرك داعم للإبداع الإعلامي والصناعات الثقافية وبيئة حاضنة للمشروعات الإعلامية النوعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات "شمس" للإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال حفل خاص من المقرر إقامته في يناير الجاري وذلك في إطار سعيها المستمر للاحتفاء بالمحتوى العربي الهادف وتسليط الضوء على التجارب الإبداعية المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي المعاصر.