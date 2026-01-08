تتويج الفائزين بأشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي

الظفرة في 8 يناير / وام / توج مهرجان الظفرة الختامي مساء اليوم الفائزين بمزاينة الإبل التي جرت منافساتها في 11 شوطاً ضمن سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وخصصت لها 110 جوائز، وذلك في منصة المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعيضة المنهالي ممثل عن جمعية الامارات للخيول العربية، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.

وأسفرت نتائج الشوط الرئيسي لقايا تلاد لابناء القبائل 1 رمز - محليات، عن فوز "الذيبه" لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وحصدت المركز الأول في الشوط الرئيسي لقايا تلاد لابناء القبائل 1 رمز - مجاهيم "الجلفه" لمالكها محمد صالح حمد ابوصلعه.

وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات ذهب المركز الأول إلى "سمحه" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، ونالت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 – مجاهيم "منتله" لمالكها قران مبارك يافور العامري، وأحرزت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات "سلام" لمالكها راشد محمد راشد عضيبة.

وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 – مجاهيم إلى "مقنعه" لمالكها محمد طالب راشد الجابر المري، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات "الحذره" لمالكها عبدالله أحمد عوض العامري، وجاءت "الخشبه" لمالكها محمد احمد حسن الثيماء العامري في المركز الأول لشوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم.

وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا الشركاء - محليات "مسا" لمالكها محمد سعيد محمد مسلم المحرمي، وفي شوط لقايا الشركاء - مجاهيم نالت المركز الأول "منتوقه" لمالكها عامر كرامه سالم المنهالي، أما في شوط المهجنات الأصايل (1) ففازت بالمركز الأول "بيان" لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصورى.