"مهرجان الشارقة للآداب".. تجارب استثنائية تعكس ثراء المشهد الثقافي الإماراتي

الشارقة في 8 يناير / وام / تستقطب فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للآداب التي تستمر حتى 11 يناير الجاري أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم من شتى أنحاء الإمارات ، يجمعهم شغف المعرفة والذاكرة الثقافية المشتركة في مشهد يجسّد شعار المهرجان لهذا العام "مجتمع تنسجه الحكايات" الذي يحتفي بقوة الأدب في الإلهام وتوحيد الرؤى.

ووسط أجواء نابضة بالفكر والأصالة والمتعة تحولّت ساحة المدينة الجامعية بالشارقة إلى منصة ملهمة تجمع الكتّاب والمفكرين والمبدعين والناشرين الإماراتيين في مساحة واحدة للحوار والإبداع والابتكار عبر البرنامج الغني للمهرجان الذي انطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وبتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب قدم المهرجان على مدار أيامه الثلاثة الأولى تجارب ثقافية وفنية وترفيهية غنية شملت معرض الكتاب الذي يستمر طيلة أيام الحدث مقدماً روائع الأدب الإماراتي لعشاق الكلمة إضافة إلى جلسات حوارية شيّقة تناولت موضوعات ثقافية وفنية ومجتمعية أسهمت في إثراء وعي الجمهور وتعزيز التفاعل المعرفي.

كما حفل البرنامج بأمسيات شعرية وعروض مسرحية وموسيقية أحياها مبدعو الإمارات من الفنانين والعازفين والموسيقيين إلى جانب ورش عمل متنوعة للصغار والكبار في الرسم والفنون البصرية والتصوير والخط العربي وجلسات قرائية تفاعلية يومية تلهم الأطفال وتحفّز خيالهم وحبهم للكتاب فضلاً عن تجربة تسوق فريدة لمنتجات يدوية مبتكرة مستوحاة من التراث الإماراتي.