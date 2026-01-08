ارتفاع عجز الميزان التجاري الفرنسي إلى 4.2 مليار يورو

باريس في 8 يناير/ وام/ اتسع عجز الميزان التجاري الفرنسي خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل ملحوظ ، حيث نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

و أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الجمارك في فرنسا، اليوم ارتفاع العجز التجاري ليصل إلى 4.2 مليار يورو (4.9 مليار دولار) خلال نوفمبرالماضي، مقارنة بـ 3.5 مليار يورو في أكتوبر الماضي، وفي الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ العجز 6.1 مليار يورو.

وسجلت الصادرات زيادة شهرية بنسبة 0.8% خلال نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع نسبيا بنسبة 2 %. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8%، فيما استقرت الواردات ثابتة دون تغيير منذ أكتوبر الماضي.

-خلا-