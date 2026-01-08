معدل البطالة في إيطاليا ينخفض إلى 5.7%

روما في 8 يناير /وام/ انخفض معدل البطالة في إيطاليا إلى 5.7% في شهر نوفمبر الماضي، بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء السلسلة الإحصائية في عام 2004.

و نقلت وكالة الانباء الايطالية "أنسا" عن بيانات أولية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء "إيستات"، أن معدل البطالة بين الشباب (تحت سن 25 عاماً) النشطين في سوق العمل انخفض بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 18.8%.

و أضاف المعهد أن معدل الخمول (عدم النشاط الاقتصادي) ارتفع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 33.5%.

وأفاد "إيستات" أن عدد العاملين في إيطاليا بلغ 24.188 مليون شخص في نوفمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 34 ألف شخص مقارنة بشهر أكتوبر، ولكنه سجل زيادة بواقع 179 ألف شخص مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

وأشار المعهد إلى أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 0.1 نقطة مقارنة بأكتوبر ليستقر عند 62.6%، منوهاً بأن هذه النسبة لا تزال أعلى بمقدار 0.3 نقطة عما كانت عليه في نوفمبر 2024.