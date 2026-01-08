ندوة فكرية في الشارقة تناقش "الاتجاه الوجداني في الشعر العربي وتحولاته"

الشارقة في 8 يناير/ وام / ناقشت الندوة الفكرية المصاحبة لمهرجان الشارقة للشعر العربي "22" موضوعاً نقدياً لافتاً تحت عنوان "الاتجاه الوجداني في الشعر العربي وتحولاته".

عقدت الندوة اليوم على جلستين في بيت الشعر في الشارقة تحدث في الجلسة الأولى الدكتور سعيد بكور (المغرب) و الدكتور أحمد الجوّة (تونس) وترأسها الناقد المصري الدكتور محمد مصطفى أبو الشوارب ، أما الجلسة الثانية فقد شارك بها الدكتور محمود الضبع ( مصر) و الدكتور عمر العامري ( الأردن) وترأسها الناقدة لامعة العقربي (تونس).

حضر الندوة سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ،و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة و عدد كبير من الشعراء والنقاد والمهتمين بالشأن النقدي.

و تحدث الدكتور سعيد بكّور في بحثه المعنون "الشعر الوجدانيّ.. لحنٌ على مقام الجُرح وسفر على جناح الذاكرة الوجدانية" عن مفهوم الوجدان في الشعر العربي.

و استعرض الدكتور أحمد الجوّة في بحثه بعنوان "الاِتّجاه الوجدانيّ في النّقد العربيّ" مفهوم "الوجدانية وما يمثله هذا المصطلح من قوة داخلية في صياغة الحالات النفسية في النّص.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود الضبع في الجلسة الثانية في ورقته البحثية بعنوان "الوجدانيّة وتشكيل الهُويّة الثقافية الى مفهوم الوجدانية والعلاقة بين المشاعر والهُويّة وكيفية تشكلها عبر التعبيرات الفنية المختلفة في النصوص الإبداعية.

واختتم الجلسة الدكتور عمر العامري بورقة بحثية بعنوان "تجليات الطبيعة في الشعر الوجدانيّ" معرّفا الوجدانية بوصفها عنصراً رمزياً وجمالياً محورياً في النصّ الشعري وكيف استخدمها الشعراء العرب عبر التاريخ في التعبير عن ذواتهم وبيئتهم وربطها بمشاعرهم وأحاسيسهم .