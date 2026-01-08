معهد الشارقة للتراث يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع كوسوفو

الشارقة في 8 يناير / وام / بحث معهد الشارقة للتراث مع جمهورية كوسوفو تعزيز العلاقات الثقافية الدولية وتبادل الخبرات في مجال صون التراث الإنساني و آفاق التعاون المشترك في مجالات التراث الثقافي المادي وغير المادي.

جاء ذلك حلال لقاء سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد اليوم بمقر المعهد سعادة جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات الأكاديمية والمعرفية و إمكانيات تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وعقب اللقاء قام السفير الكوسوفي والوفد المرافق له بجولة ميدانية شملت مختلف أرجاء المعهد حيث زار جناح الحرف التقليدية واطلع على نماذج من الحِرف الإماراتية التي تعكس عمق الموروث الشعبي كما شملت الجولة جناح المخطوطات وعددًا من المرافق التي توثق الذاكرة الثقافية وتبرز جهود الشارقة في حفظ التراث وصونه بأساليب علمية حديثة.