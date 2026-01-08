العجر التجاري الأمريكي بأدنى مستوى منذ 2009

واشنطن في 8 يناير /وام/ سجل العجز التجاري للولايات المتحدة في أكتوبر الماضي أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 إبان الأزمة المالية والركود الكبير.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير أصدرته اليوم ، أنه مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بلغ العجز التجاري 29.4 مليار دولار فقط في أكتوبر بانخفاض نسبته 39 بالمائة عن الشهر الذي سبقه.

وتابعت أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة وأنه مع ذلك لا يزال العجز التراكمي منذ بداية العام أعلى بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي تقرير آخر أفادت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الإنتاجية ارتفعت في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 4.9 بالمائة وأن ارتفاع الإنتاجية ساعد على خفض تكاليف وحدة العمل (متوسط التكلفة التي تدفعها المنشأة للعمال مقابل إنتاج وحدة واحدة من السلع أو الخدمات ) بنسبة 1.9 بالمائة خلال هذه الفترة ما يفوق التوقعات بكثير ويشير إلى أن سوق العمل لا يشكل أي ضغط تصاعدي على التضخم.

-خلا-