الوطني للأرصاد: طقس رطب متقلب من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

أبوظبي في 8 يناير /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة يوم غد وحتى 13 يناير الجاري، طقساً رطبا في الصباح، مع احتمالية تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وظهور غيوم منخفضة، فيما قد تهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وسط نشاط متقلب للرياح ، و يتراوح الموج بين الخفيف والمتوسط .

يبدأ يوم غد بأجواء رطبة صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويتحول الطقس تدريجياً إلى صحو مع غيوم جزئية، فيما تبرز السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية مصحوبة بفرص لهطول أمطار محدودة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، فيما يتراوح الموج بين خفيف ومتوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان، لتستمر بذلك الأجواء متقلبة بين الرطوبة والصفو على مدار اليوم.

ويمتد الطقس الرطب إلى يوم السبت، حيث تستمر الرطوبة صباحاً مع ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويتحول الطقس تدريجياً إلى صحو مع غيوم جزئية، فيما تبرز السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية مصحوبة باحتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، في حين يبقى البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، لتستمر بذلك الأجواء متقلبة بين الرطوبة والصفو على مدار اليوم.

ويستمر الطقس الرطب صباح الأحد مع ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، ويتحول تدريجياً إلى صحو مع غيوم جزئية، بينما تبرز السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية مصحوبة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتحول الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، في حين يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، لتستمر بذلك الأجواء متقلبة بين الرطوبة والصفو على مدار اليوم.

يشهد الطقس صباح الاثنين حالة من الرطوبة مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويتحول تدريجياً إلى صحو مع غيوم جزئية، بينما تبرز السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، في حين يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، مع استمرار الأجواء المتقلبة بين الرطوبة والصفو على مدار اليوم.

ويتسم الطقس صباح الثلاثاء بأجواء رطبة مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويتحول تدريجياً إلى صحو مصحوب بغيوم جزئية، فيما تتشكل السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، بينما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ما يعكس أجواء متقلبة تتنقل بين الرطوبة والصفو على مدار اليوم.