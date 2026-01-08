"مكتبات الشارقة" تختتم فعاليات الاحتفاء بمئويتها

الشارقة في 8 يناير / وام /اختتمت "مكتبات الشارقة العامة" برنامج الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيسها بعرض مسرحي تفاعلي أقيم مساء أمس في "قلب الشارقة" وورش إبداعية فنية عقدت في "منتزه كشيشة" بمنطقة الرحمانية تحت عنوان "جماليات الصورة والصوت الأدبي" بهدف ترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع المعرفة.

وشهدت فعالية المكتبات في "قلب الشارقة" عرض مسرحية دمى تفاعلية للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 13 عاماً أقيمت بالتعاون مع "ربع قرن للمسرح وفنون العرض" حيث تم اصطحاب الأطفال في رحلة عبر الزمن توقفت عند أبرز محطات تطور مكتبات الشارقة من الكتب الورقية القديمة وصولاً إلى التحولات الرقمية الحديثة.

وتضمنت فعالية "مكتبات الشارقة العامة" في منتزه كشيشة ورشتين تفاعليتين ركّزت ورشة أسس التصوير الأولى على تعريف الأطفال بأسس التصوير الإبداعي فيما قدمت الورشة الثانية تجربة تطبيقية لتحويل النص إلى تشكيل بصري.

وضمن برنامج احتفالها بمرور 100 عام على تأسيسها نفّذت مكتبات الشارقة العامة منذ بداية العام سلسلة فعاليات توزعت على أربعة محاور رئيسة شمل المحور الأول - البدايات الأدبية فعاليات "الجذور الأدبية" بما تضمنته من ندوة وحملة داعمة للقراءة وورشة تفاعلية للكتابة الإبداعية إلى جانب فعالية "النهضة الثقافية" التي قدمت جولة ثقافية إلى مكتبات المنطقة الشرقية وقراءات شعرية ونصوص أدبية وندوة حوارية.

فيما ركّز المحور الثاني على "الحضارة الثقافية" على فعالية "حكايات من التراث" عبر ورشة نقاشية وورش تفاعلية للأزياء التراثية ومسابقات للأطفال إلى جانب فعالية "إحياء الصفحات المنسية" التي ضمت محاضرة حول المكتبة المنزلية وورش "عيادة الكتب" إضافة إلى تجربة مرتبطة بتاريخ الكتابة القديمة ضمن جولة متحفية وتطبيقات عملية.

وضم المحور الثالث "آفاق الأدباء والشعراء" فعالية "الرسالة الثقافية" بمحاضرة فكرية وورشة فنية حول الخط العربي والزخرفة الإسلامية إلى جانب فعاليات أدبية وشعرية منها "أغاني البحر والشعر" و"من الحبر إلى الشعر" التي جمعت بين الجلسات الحوارية والإلقاء الشعري وورش الخط.

واختتمت المكتبات احتفالاتها بالمحور الرابع "الاستدامة الثقافية" عبر فعالية "بين القصة والحرفة" التي سلطت الضوء على النخيل في الثقافة الإماراتية وتجارب تطبيقية لصناعة الورق وتصميم منتجات قرائية وفنية؛بما يعكس تنوع البرامج التي قدمتها المكتبات احتفاءً بمئويتها وترسيخها للقراءة بوصفها ممارسة مجتمعية متجددة تتقاطع مع التراث والفنون والإبداع إلى جانب مسرحية الدمى وفعاليات منتزه كشيشة.