انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3 بالمائة

بروكسل في 8 يناير /وام/ انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر الماضي إلى 6.3 بالمائة، مقارنة بـ 6.4 بالمائة في الشهر السابق.

وبحسب بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي"يوروستات"، التي نشرت اليوم، سجل معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 6.2 بالمائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فقد استقر معدل البطالة عند 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى بقليل من العام الماضي، إذ بلغ 5.8 بالمائة، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وتشير البيانات إلى أن 13.225 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، من بينهم 10.937 مليون في منطقة اليورو.

وسجل أدنى معدل بطالة بين دول الاتحاد الأوروبي في مالطا بنسبة 3.1 بالمئة، وأعلاه في إسبانيا بنسبة 10.4 بالمئة، كما شهد معدل بطالة الشباب (أقل من 25 عاما) انخفاضا طفيفا في الاتحاد الأوروبي إذ بلغ 15.1 بالمائة (-0.1 نقطة مئوية)، وكذلك في منطقة اليورو إلى 14.6 بالمائة (-0.2 نقطة مئوية)، وفقا لبيانات "يوروستات".

-خلا-