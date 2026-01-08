عبد العزيز بن حميد يفتتح أول محطة شحن متكاملة للمركبات الكهربائية في عجمان

عجمان في 8 يناير/وام/ افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، اليوم، أول محطة شحن متكاملة للمركبات الكهربائية بالإمارة، والتي تُعدّ أحدث مشاريع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، والأولى من نوعها في الإمارات الشمالية.

واطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، على مرافق المحطة التي تضمّ أحدث الأنظمة التقنية المتقدّمة في هذا المجال، وتمتاز بقدرتها على شحن 20 مركبة في آنٍ واحد، إضافة إلى احتوائها على أسرع شاحن فائق السرعة في المنطقة بقدرة 400 كيلوواط، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأداء منظومة شحن المركبات الكهربائية.

وتعرّف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على أبرز الخصائص المميّزة للمحطة التي تعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مسيرة التحوّل نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV" ، إن تدشين المحطة يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة وتطوير منظومة تنقّل مستقبلية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في توفير بنية تحتية مبتكرة تدعم النقل النظيف وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة على مستوى الدولة.

من جانبه، أكد علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV" ، أن المحطة خطوة متقدمة في مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، وتجسّد دورنا كمشغّل وطني في تطوير منظومة شحن متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي لمحطات الشحن ، فنحن نعمل على إنشاء وجهات متكاملة تعيد رسم تجربة المركبات الكهربائية من خلال الابتكار والتصميم والاستدامة، بما يعزّز ثقة المتعاملين ويمنحهم تجربة أكثر راحة وسلاسة، ويدعم في الوقت ذاته مستقبل التنقل والطاقة النظيفة في الدولة.

وتتوافق المحطة الجديدة التي تجمع في تصميمها بين الجماليات المعاصرة والأداء العالي، وتقدّم مساحة تحتفي بالابتكار، والتميّز، والاستدامة على حد سواء، مع رسالة "UAEV" الرامية إلى توسيع شبكة الشحن الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والابتكار وتجربة المتعامل، دعماً لاستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.