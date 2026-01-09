النجم العالمي بيتر ساغان يشارك في “لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية” 2026

دبي في 9 يناير/ وام/ أعلن منظمو سباق “لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية” من “طواف فرنسا”، برعاية شركة “شكودا” وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن استمرار فتح باب التسجيل أمام هواة وعشاق رياضة الدرّاجات الهوائية والعائلات للمشاركة في نسخة 2026 من الحدث، المقرّر يومي 24 و25 يناير الجاري، والذي يتيح فرصة الانطلاق إلى جانب أسطورة الدراجات بيتر ساغان.

وتأتي نسخة هذا العام بمشاركة مميّزة للنجم العالمي بيتر ساغان، الفائز سبع مرات بالقميص الأخضر في “طواف فرنسا” وبطل العالم ثلاث مرات لسباقات الطرق، حيث سينضم إلى مئات الدرّاجين الهواة في تجربة مصمَّمة وفق المعايير العالمية لمسارات السباق، لتعكس الروح الأصيلة لأعرق سباقات الدرّاجات الهوائية في العالم.

وينطلق السباق الرئيسي صباح الأحد 25 يناير الجاري من “حي دبي للتصميم - D3 ” لمسافة 112 كيلومتراً تحت اسم “السباق الملحمي”، فيما يمتد السباق الكلاسيكي لمسافة 61 كيلومتراً، ويشمل الحدث ثلاثة أقسام مخصّصة لسباقات السرعة، أبرزها “تحدّي ساغان للسرعة”، حيث يحصل الأسرع على قميص خاص يقدّمه بيتر ساغان شخصياً.

كما يتم تنظيم فعاليات مخصّصة للعائلات يوم السبت 24 يناير الجاري، بدءاً بسباق الأطفال لمسافات تتراوح بين 300 متر و1.8 كيلومتر، يليه سباق العائلات لمسافة 20 كيلومتراً، ويشارك خلالها ساغان في تقديم الميداليات للدرّاجين عند خط النهاية في حديقة “قرية إكسبو دبي”.

وتضم “قرية السباق” تجارب تفاعلية للزوّار تشمل متحف “طواف فرنسا”، وعرض تذكارات، وأنشطة تعليمية وترفيهية، إضافة إلى تجربة قيادة سيارات “شكودا”، مع فرص للقاء سفراء الحدث من أبرز الدرّاجين العالميين، ومن بينهم الباراليمبي الإيطالي أندريا بوساتيري، الذي أكّد أن الحدث يعكس رسالة الشمولية والرياضة للجميع.

ويعكس سباق “لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية” من “طواف فرنسا” مكانة دبي وجهة دولية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بعد أن استقطبت النسخة الأولى عام 2025 أكثر من 1,000 مشارك من بينهم 266 إماراتياً و243 درّاجاً عالمياً، مسجّلة أعلى مشاركة للهواة في تاريخ السباقات بالدولة.