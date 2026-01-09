دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق مشروع "برق" لتعزيز التنقل المستدام

أبوظبي في 9 يناير/ وام/ أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "طاقة للتوزيع"، مشروع برق، لتشغيل شبكة محطات شحن تتميز بسرعة فائقة وأعلى مستويات الموثوقية، بما يوفر تجربة ذات قيمة مضافة للمستهلكين.

ويأتي المشروع في إطار توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة تنقل مستدامة مدعومة ببنية تحتية متطورة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة.

ويشمل المشروع تركيب أكثر من 50 جهاز شحن بسعة 360 كيلوواط في مواقع إستراتيجية مثل، منارة السعديات، وسوق الميناء، ومستشفى برجيل بمدينة محمد بن زايد، وفي مدينة العين بمواقع مختلفة تشمل جامعة الإمارات، ومستشفى توام، والجيمي مول، وسيتي مول بمدينة زايد في الظفرة.

وتتميز هذه المحطات بقدرتها على شحن 100 كيلومتر خلال ثلاث دقائق تقريبًا، موفرة تجربة شحن سريعة وموثوقة للجمهور، حيث تكون الشحنة الأخيرة مجانية بعد كل ثلاث شحنات.

ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من نقاط الشحن في 13 يناير 2026، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث ستكون جميع المحطات متاحة مجانًا طوال الأسبوع. ويجسد المشروع التزام دائرة الطاقة بتوفير حلول شحن متكاملة وفعّالة وموثوقة، بهدف تعزيز استخدام وسائل التنقل المستدامة في المجتمع.

وقال معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن مشروع برق يمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة أبوظبي نحو التنقل المستدام، حيث يوفر شبكة شحن متطورة تجمع بين السرعة والموثوقية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، لافتا إلى أن المشروع يعكس الالتزام بالريادة في الطاقة المستدامة، مع تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم قيمة فعلية للمجتمع.

وأكد معاليه أن المشروع يعكس التزام الدائرة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزز أهمية الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الرائدة مثل شركة "طاقة للتوزيع"، لتقديم حلول ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة.

من جانبه، قال سعادة أحمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، إن مشروع "برق" يُعد نموذجًا رائدًا لتطبيق أحدث التقنيات في البنية التحتية الذكية للطاقة، حيث توفر منظومة الشحن المتقدمة كفاءة تشغيلية عالية وقدرة موثوقة تضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على دمج الحلول التقنية المتطورة مع إدارة محسّنة للطاقة، لتقديم تجربة مستخدم متكاملة وتشغيل أمثل، كما يسهم المشروع في تعزيز التحول نحو التنقل المستدام ودعم مسيرة الابتكار التقني في الإمارة، بما يعكس التزام أبوظبي بتبني حلول ذكية مستدامة وفائقة السرعة تخدم المجتمع وتضمن مستقبلًا مستدامًا للإمارة.

من جهته أعرب سعادة عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة للتوزيع"، عن الفخر بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، لتوفير محطات شحن كهربائية سريعة وموثوقة للمركبات الكهربائية، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأكد التزام "طاقة للتوزيع" باعتبارها شركة رائدة في مجال توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي، بمواصلة دعم مشاريع ومبادرات دائرة الطاقة والمنظومة المتكاملة للاستدامة في الإمارة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى استدامة الموارد، وتبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في دعم مسيرة التطور المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي.

ويعكس مشروع برق رؤية أبوظبي لتعزيز التنقل المستدام، بما يتماشى مع "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031" و"السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية"، التي تهدف إلى زيادة نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

وتؤكد دائرة الطاقة على أهمية مشاركة أصحاب الفكر الاستباقي والمبتكر في تطوير مشروع برق، داعية الجمهور لتقديم أفكارهم وآرائهم عبر البريد الإلكتروني: barqev@doe.gov.ae، بما يسهم في تحسين وتوسيع شبكة الشحن الذكية، وضمان تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة تعزز التنقل المستدام في الإمارة.

كما يمكن للجمهور تنزيل تطبيق Barq.EV من متجري App Store وGoogle Play للاستفادة من جميع المزايا، بما في ذلك متابعة أداء الشبكة في الوقت الفعلي، تحديد مواقع المحطات، والحصول على تجربة شحن سلسة وفعّالة، مما يعزز القيمة المجتمعية والاقتصادية للمستهلكين ويدعم الانتقال الذكي نحو التنقل المستدام في أبوظبي.