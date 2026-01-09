"الزورا للتطوير العقاري" تسجّل أغلى صفقتي بيع لوحدات سكنية في عجمان

عجمان في 9 يناير /وام/ أعلنت الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، عن إتمام بيع أغلى وحدتين سكنيتين على الإطلاق في إمارة عجمان، شملت قصرًا فاخرًا على الواجهة البحرية وبنتهاوس شاطئيًا ضمن مدينة الزورا، بالقرب من منتجع فورسيزونز الزورا المرتقب.

‎وتعكس هذه الصفقات القياسية الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، والطلب المتنامي على نمط الحياة الساحلي المتكامل الذي تقدمه الزورا، بما يجمع بين الموقع الاستثنائي، والتخطيط العمراني منخفض الكثافة، وجودة التصميم، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

‎وشملت الصفقة الأولى بيع قصر شاطئي فائق الفخامة مكوّن من خمس غرف نوم ضمن مشروع سي جلينتس مانشينز بقيمة بلغت نحو 30.8 مليون درهم، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا للعقارات السكنية في عجمان. وتبلغ المساحة المبنية للقصر 7,338 قدمًا مربعة، ويقع على قطعة أرض تمتد إلى 14 ألف قدم مربعة، ويضم تشطيبات عالية المستوى تشمل أرضيات رخامية، وأعمال خشبية مصممة خصيصًا، وحدائق منسّقة بالكامل مع مسبح خاص وجاكوزي، إلى جانب مطابخ وحمّامات مجهّزة بعلامات عالمية، وأنظمة منزل ذكي متقدمة.

‎ويضم مشروع " سي جلينتس مانشينز" سبعة قصور شاطئية حصرية، ويقع مباشرة بجوار منتجع فورسيزونز الزورا المرتقب، وقد حصد مؤخرًا جائزة أفضل مشروع سكني (من 2 إلى 9 وحدات) – عجمان ضمن جوائز العقارات العربية 2025–2026.

‎كما أعلنت الشركة عن إتمام بيع بنتهاوس مكوّن من أربع غرف نوم ضمن مشروع "سي لاين ريزيدنسز"، وهو مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في المنطقة السياحية لمدينة الزورا، بقيمة 9 ملايين درهم. وتبلغ مساحة البنتهاوس 4612 قدمًا مربعة، ويوفّر مساحات معيشة داخلية وخارجية رحبة، وأسقفًا عالية، وإطلالات بانورامية مباشرة على البحر، مع وصول مباشر إلى الشاطئ. ويضم المشروع 99 وحدة سكنية فقط، من المقرر تسليمها في ديسمبر 2026.

‎وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري ‎إن هذه المبيعات الاستثنائية تعكس الثقة المتزايدة في رؤية الزورا، التي تضع الطبيعة في صميم التخطيط العمراني، وتقدّم نموذجًا متكاملًا للحياة الساحلية يجمع بين جودة التصميم والقيمة طويلة الأمد للمقيمين والمستثمرين.

‎وتقع مدينة الزورا على مساحة تمتد إلى 5.4 ملايين متر مربع من المشهد الساحلي المحمي، وتتميّز بمخطط عمراني يراعي الاستدامة البيئية، ويضم محمية طبيعية لأشجار القرم على مساحة مليون متر مربع، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية متكاملة، من بينها نادي الزورا للغولف واليخوت الذي يضم ملعب غولف للبطولات من 18 حفرة من تصميم نيكلاوس ديزاين، ومرسى لليخوت، ونادٍ شاطئي مرتقب.

‎وقد أسهم هذا التكامل العمراني والبيئي في استقطاب قاعدة متنوعة من المشترين والمقيمين من جنسيات متعددة، ما يعزّز مكانة الزورا كإحدى أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية الصاعدة في دولة الإمارات.