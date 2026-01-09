الأرشيف والمكتبة الوطنية يقترح تقديم دورات تدريبية تخصصية للكوادر الخليجية

الدوحة في 9 يناير / وام / عرض الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال مشاركته في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دار الوثائق القطرية في الدوحة،مقترح مبادرته الهادفة إلى تقديم دورات تدريبية تخصصية في مهارات إدارة وتنظيم السجلات الأرشيفية، تستهدف منتسبي الأمانة العامة، والعاملين في الهيئات ومراكز الوثائق والأرشيفات بدول المجلس.

واختتم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام ،مشاركته في الاجتماع ،حيث جاءت المشاركة ، تأكيدًا على التزام دولة الإمارات بدعم العمل الوثائقي الخليجي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الهيئات والمراكز المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية وصون الإرث التاريخي لدول مجلس التعاون.

وأكدت شيخه فالح القحطاني، المستشار الفني في الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال استعراضها تفاصيل المبادرة الخاصة

بتقديم دورات تدريبية تخصصية، أهمية الاستثمار في بناء الكفاءات المتخصصة، وضرورة توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية الحديثة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في قطاع الوثائق والأرشفة.

كما سلّطت الضوء على ما تم إنجازه ضمن مبادرة لجنة الأرشيف الشفاهي، التي يقودها الأرشيف والمكتبة الوطنية، في إطار جهود مؤسسية تهدف إلى توثيق الذاكرة الشفاهية وفق منهجيات علمية ومعايير مهنية معتمدة.

واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في مبادرة "خليجيانا"، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، ودعم التكامل الثقافي بين دول مجلس التعاون، من خلال تنفيذ مشاريع توثيقية وتعاونية تسهم في حفظ الإرث التاريخي الخليجي وإبرازه.

كما شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض المشترك المصاحب للاجتماع، والذي ضم أحدث إصدارات الهيئات والمراكز المشاركة من الكتب والدوريات التي توثق تاريخ المنطقة وأبرز محطاتها.

واختُتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين بالتأكيد على أهمية دعم المبادرات الرقمية في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق، وتكثيف البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية، إلى جانب تعزيز التعريف بالذاكرة الخليجية المشتركة عبر المنصات الإعلامية والثقافية، حيث أكد المشاركون أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في مجال الوثائق والأرشيف.