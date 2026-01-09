معرض منار أبوظبي يختتم دورته الثانية محتفياً بالمناظر الطبيعية للإمارة

أبوظبي في 9 يناير / وام / اختتم منار أبوظبي، المعرض الفني العام المكرس لفنون الضوء الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمحور الرئيسي لمبادة "أبوظبي للفن العام"، فعاليات دورته الثانية.

استقطب المعرض أكثر من 800 ألف زائر، جامعًا مختلف فئات المجتمع في تجربة فنية غامرة أعادت تقديم الجزر والغابات وأشجار القرم والواحات والبيئات الحضرية من منظور إبداعي جديد، يسلّط الضوء على تنوّع إمارة أبوظبي وجمال مناظرها الطبيعية والعمرانية.

ضم المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، عرضوا 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع ، واستنادًا إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، شهدت الدورة الثانية من منار أبوظبي توسّعًا نوعيًا شمل للمرة الأولى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في محطة مفصلية عزّزت الحوار بين التعبير الفني المعاصر والبيئات التاريخية للإمارة، وأضفت بعدًا أعمق على تجربة المعرض ومضامينه الثقافية.

وتحت إشراف الرؤية الفنية لكل من كاي هوري (المدير الفني)، وعلياء زعل لوتاه (قيّمة فنية) ومنيرة الصايغ (قيّمة فنية)، ومريم الشحي (قيّمة فنية مساعدة)، تجسد معرض "منار أبوظبي" هذا العام تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، مستلهمًا العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء ومستكشفًا دوره بوصفه أداةً للاسترشاد في علم الفلك ووسيطًا فنيًا في آنٍ واحد.

واعتمدت الرؤية القيّمية على نهج يحرّك فضول الاكتشاف ويحفّز الحوار، بما يشجّع على لقاءات تحوّلية بين الجمهور والفنانين وأعمالهم الفنية. ومن خلال ذلك، أعاد منارأبوظبي التأكيد على قدرة الفن العام على إنارة المناظر الطبيعية في الإمارة، وفي الوقت ذاته إبراز الروح الجماعية التي تربط المجتمعات بالتراث الطبيعي والثقافي الغني لإمارة أبوظبي.

وإلى جانب الأعمال الفنية، قدّم منار أبوظبي برنامجاً عاماً موسعاً جمع بين الفن، والتكنولوجيا، والرفاهية، والمجتمع. وشمل البرنامج حوارات تفاعلية استكشفت العلاقة بين الفن والتكنولوجيا والمساحات العامة؛وعروض أداء قدمها فنانون محليون وعالميون من بينهم المغنية العالمية آمال المثلوثي؛ وورش عمل إبداعية وتعليمية بإشراف الفنانين؛ وبرامج متعلقة بـ المناخ والرفاهية؛ بالإضافة إلى "وي آر أونا" ، وهي تجربة طعام غامرة وحصرية تُعدّ الظهور الأول لمبادرة وي آر أونا في منطقة الشرق الأوسط.

و يعد منار أبوظبي محورًا رئيسيًا لمبادرة "أبوظبي للفن العام" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعكس التزامها المتواصل بتعزيز المشهد الحضري للإمارة من خلال الفن العام.