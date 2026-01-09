إسلامية دبي ترسخ مبادرة "توطين المنبر" بتعيين 154 خطيباً إماراتياً خلال 2025

دبي في 9 يناير /وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نتائج مبادرة "توطين المنبر" خلال عام 2025، والتي أسفرت عن تعيين 154 إماماً وخطييباً ومؤذناً إماراتياً، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتطوير الخطاب الديني، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز دور المسجد بوصفه منصة توعوية مؤثرة وقريبة من المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مسار مؤسسي متكامل اعتمدته "إسلامية دبي" لتمكين الخطباء المواطنين وتأهيلهم علمياً وفكرياً ومهارياً، بما يضمن تقديم خطاب ديني معتدل وواعٍ يجمع بين أصالة الرسالة الدينية وفهم متغيرات الواقع، ويخاطب المجتمع بلغة مسؤولة تسهم في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ الثوابت الوطنية، وبناء وعي ديني متزن يدعم الاستقرار المجتمعي.

وتُعد مبادرة "توطين المنبر" من المبادرات النوعية التي لاقت تفاعلاً واستحساناً واسعَين في المجتمع، إذ أسهم حضور الخطباء المواطنين في المساجد في تعزيز القرب من الناس، ورفع مستوى التفاعل مع خطب الجمعة، إلى جانب الإقبال المتزايد على مضامينها التوعوية، لما اتسمت به من واقعية في الطرح، ووضوح في الرسالة، وقدرة على ملامسة احتياجات المجتمع وقضاياه بأسلوب رصين ومعاصر.