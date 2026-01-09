" أدنيك" تنظم وتستضيف 190 فعالية خلال النصف الأول من 2026

أبوظبي في 9 يناير / وام/ تستضيف و تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مدن"، خلال النصف الأول من العام الجاري 192 فعالية متنوعة تشمل المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصة، وذلك عبر مختلف مواقعها في دولة الإمارات، دعماً لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، تشمل الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، والتكنولوجيا، إلى جانب الاستدامة والطاقة، والدفاع والأمن، والترفيه. كما يشمل جدول الفعاليات معارض موجهة للمستهلكين ومعارض رياضية وثقافية متنوعة، إضافة إلى فعاليات عامة وتجارية وخاصة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي.

ويستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة موسم حافل يشمل 125 فعالية، فيما يحتضن مركز أدنيك العين 67 فعالية خلال النصف الأول من العام. كما يشهد هذا الموسم تنظيم 12 فعالية تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، من بينها معرض IAAPA الشرق الأوسط، والمؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، ومعرض M&I أبوظبي، وألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي، ومؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، ومعرض IBS مينا 2026، وغيرها من الفعاليات، بما يعكس الدور المحوري لمجموعة أدنيك كمركز رائد وشريك استراتيجي لاستضافة كبرى التجمعات في المنطقة.

وتنطلق أجندة العام مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يُقام من 11 إلى 15 يناير الجاري، حيث يستضيف مركز أدنيك أبوظبي أكثر من 50 ألف مشارك بما في ذلك رؤساء الدول، وروّاد الاستدامة في العالم و450 عارضاً، و300 متحدث، بهدف ربط قادة القطاعات وصناع السياسات وتسريع الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي. كما يحتضن المركز عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع، من بينها القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومنتدى ومركز "شباب من أجل الاستدامة"

خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير، و يسلط معرض"عطايا" الضوء على أزياء ومجوهرات المرأة دعماً للأعمال الخيرية. كما تُقام مراسم جائزة زايد للاستدامة في 13 يناير، لتكريم الفائزين الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

وتُقام الدورة السابعة من معرضي يومكس وسيمتكس 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير، لعرض أحدث التقنيات في الأنظمة غير المأهولة للقطاعين المدني والدفاعي. وينظم المعرضان من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أيدج، حيث يجمعان المبتكرين وصناع القرار والعارضين لاستعراض أحدث الابتكارات في المجالات البرية والبحرية والجوية وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، بما يسهم في تعزيز التعاون ونمو الأعمال وصناعة مستقبل التقنيات الذاتية.

وتحظى المعارض الاستهلاكية باهتمام خاص، وهو ما يتجسد في استضافة معارض "الثريا" من 25 إلى 29 يناير، والتي تركز على أحدث توجهات الموضة والمجوهرات وإكسسوارات المنازل، فيما يجمع معرض "عروس الخليج" من 27 إلى 31 يناير المصممين والفنانين والمصنعين مع جمهور يتطلع لاكتشاف أحدث صيحات الأعراس.

ومن 6 إلى 15 فبراير، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي "ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026"، في احتفالية رياضية تعزز مفاهيم الشمولية والمجتمع وأنماط الحياة الصحية. كما يُقام "مهرجان أبوظبي للشعر 2026" من 9 إلى 13 فبراير، احتفاءً بجماليات الشعر العربي، بمشاركة نخبة من الشعراء البارزين والمواهب الصاعدة ومحبي الشعر.

وخلال شهر رمضان المبارك، يعود "كابيتال مجلس" إلى كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، ليقدم وجهة راقية لتناول وجبتي الإفطار والسحور، إلى جانب استضافة عدد من فعاليات السحور والإفطار للجهات الحكومية والشركات الخاصة، في أجواء رمضانية تجمع مجتمعي أبوظبي والعين.

ويشهد أواخر مارس ومطلع أبريل عدداً من الفعاليات الكبرى، من بينها المؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في تحول الرعاية الصحية، ومعرض IAAPA الشرق الأوسط 2026 من 31 مارس إلى 2 أبريل، والذي يجمع مجتمع الترفيه والمعالم السياحية العالمي في أبوظبي. كما يُقام معرض الورق والمناديل الورقية خلال الفترة ذاتها، مسلطاً الضوء على أحدث الابتكارات والاتجاهات في القطاع. ويجمع معرض "ماني إكسبو أبوظبي"، خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل المستثمرين والمتداولين ورواد التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لتعزيز التعاون واستشراف مستقبل القطاع المالي.

وللمرة الأولى في المنطقة العربية، يستضيف مركز أدنيك العين "مؤتمر تيرا العالمي" من 13 إلى 16 أبريل 2026، بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة الحفاظ على العمارة الطينية والتراث الأثري والمناظر الثقافية، إلى جانب العمارة الطينية المعاصرة، من خلال جلسات علمية وفعاليات مصاحبة وأنشطة متنوعة.

كما يُقام في أبريل القادم "مؤتمر ومعرض الإمارات للزراعة" كمنصة استراتيجية تجمع المزارعين والمستثمرين والخبراء والجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، بهدف تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات في الزراعة المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة الشباب ونمو القطاع الزراعي في الدولة.

ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 11 إلى 20 أبريل، معززاً مكانته العالمية عبر برامج فكرية وضيوف بارزين وموضوعات متنوعة. كما يقام معرض M&I أبوظبي من 14 إلى 16 أبريل، جامعاً نخبة قادة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ويُقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والألعاب (MEFCC) من 24 إلى 26 أبريل، فيما تستضيف أبوظبي المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل، تحت شعار "حماية الإنسان والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي".

وتُقام الدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، مواصلةً دعم الطموحات الصناعية للدولة. ومنذ انتقال الحدث إلى مركز أدنيك أبوظبي في 2025، وانضمام مجموعة أدنيك كمنظم، شهد المعرض نمواً لافتاً تمثل في زيادة عدد الزوار بمقدار 20 ضعفاً، والعارضين بمقدار 16 ضعفاً، والمساحة بـ 5 أضعاف، فيما تتطلع نسخة 2026 إلى تحقيق نجاحات أكبر والمساهمة في تنويع الاقتصاد المبني على المعرفة.

وينطلق "عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي" في 11 مايو 2026 بقمة عالمية تجمع قادة الذكاء الاصطناعي، تليها فعاليات المعرض في 12 و13 مايو، لاستعراض أحدث الابتكارات والإنجازات من كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات من قطاعات متعددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية. كما يشمل الحدث "وادي الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني"، الذي يجمع المبتكرين والمستثمرين والشركات الناشئة لمواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز قدرات الأمن والدفاع.

ويُقام معرض مؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "آيسنار 2026" من 19 إلى 21 مايو، بالتزامن مع معرض "إنترالوجيستيكس أبوظبي"، حيث يجتمع مسؤولو الأمن وسلاسل الإمداد ومزودو الحلول اللوجستية المبتكرة.

ويُختتم النصف الأول من العام بفعالية "صيف أبوظبي الرياضي" في شهر يونيو، وهي أكبر فعالية رياضية داخلية من نوعها في المنطقة، لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال فصل الصيف.