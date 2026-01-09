تواصل منافسات أشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

الظفرة في 9 يناير / وام / تواصلت اليوم منافسات أشواط سن اللقايا في مزاينة المحطة الختامية لمهرجان الظفرة الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 22 يناير الجاري.

جرت المنافسات في 10 أشواط مخصصة لسن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وشوط أصحاب السمو الشيوخ (اللقايا – الإيذاع) مجاهيم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 90 جائزة للفائزين.

وحضر إعلان نتائج الأشواط ضيف الشرف محمد صالح حمر عين المحيربي، وسعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وسجلت الأشواط المخصصة لسن اللقايا مشاركة 477 مطية ضمن 21 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي جرت على مدار يومين متتاليين.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط سن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم، وسيتم إعلان نتائجها غداً في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الابل بمدينة زايد ومن خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.