مؤتمر"IPTC" الدولي لتقنية البترول بدبي يستقطب قادة الطاقة العالميين

دبي في 9 يناير / وام / تستضيف دبي من 13 إلى 14 يناير الجاري قمة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) حول الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لقطاع الطاقة بمشاركة نخبة من قادة قطاع الطاقة العالمي وصُنّاع القرار والمتخصصين في التكنولوجيا والخبراء الفنيين.

ويبحث الحدث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمليات المنبع وسلسلة القيمة في قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة تطوير حلول رقمية تلبي الاحتياجات المتطورة للقطاع.

وذكرت بينار يلماز، رئيسة قمة المؤتمر الدولي لتقنية البترول انه يشارك في تنظيم المؤتمر الدولي لتقنية البترول 4 جمعيات متخصصة، هي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، والجمعية الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيّين، وجمعية مهندسي البترول، حيث يشكّل المؤتمر أحد أبرز الفعاليات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

و أوضافت أن المؤتمر هو أحد المراجع بالغة الأهمية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين، لتعزيز التعاون في تطوير حلول تقنية متكاملة لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة، مع دعم حلول خفض الكربون الفعّالة.

من جانبه، قال عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل والرئيس المشارك لقمة IPTC، إن الشركة واكبت التقدم في دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية عبر عملياتها في تركمانستان ومصر والعراق ، وهذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، ودعم الإنتاج المستدام عبر أصول الشركة الدولية.

وأوضح المازمي أن "دراجون أويل" توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة المكامن، والتفسير الجيولوجي والجيوفيزيائي، وتحسين أداء عمليات الحفر والإنتاج، مما أسهم في رفع موثوقية العمليات، وتعزيز معايير السلامة، وتعظيم القيمة من الحقول الناضجة، مؤكداً أن مشاركة الشركة بصفتها راعياً رئيسياً للقمة تعكس التزامها بدعم منصات تبادل المعرفة وتسريع تبنّي الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز.

ويتضمن برنامج القمة على مدار يومين جلستين رئيسيتين، وجلستين عامتين للمسؤولين التنفيذيين، وأربع جلسات حوارية للمسؤولين التنفيذيين، و15 جلسة فنية، وجلسات مخصصة لعرض الملصقات الإلكترونية، إلى جانب عرض للتقنيات، مع تأكيد مشاركة عدد من التنفيذيين وقادة القطاع.

من جانبه، ذكر عمر النهدي، الرئيس المشارك لقمة " IPTC " ومدير خدمات تطبيقات هندسة البترول في أرامكو، أن المشاركين سيحصلون على محتوى تقني رفيع المستوى، وسيحظون بفرص للاطلاع على أحدث التقنيات، والتواصل مع خبراء عالميين يرسمون ملامح مستقبل قطاع الطاقة، منوهًا بأن القمة تهدف إلى إلهام أفكار جديدة، وتعزيز الشراكات، ودعم بناء قطاع طاقة أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.

وستستضيف القمة كذلك حفل توزيع جوائز التميز للمؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2026، الذي يحتفي بالإنجازات البارزة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والسلامة والقيادة في قطاع الطاقة العالمي.