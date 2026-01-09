"يوتيوب" تنظم جلسات رئيسية وورش عمل خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع

دبي في 9 يناير/ وام / تستضيف منصة "يوتيوب" خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، مجموعة متميزة من الجلسات الرئيسية والنقاشية وورش العمل والحوارات المصممة لتعزيز مهارات صناع المحتوى في مختلف مراحل مسيرتهم، وذلك تأكيداً على التزام المنصة بتطوير منظومة صناعة المحتوى عالمياً.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات عدداً كبيراً من حضور قمة المليار متابع 2026، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها الإمارات خلال الفترة من 9 - 11 يناير الحالي في "أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل" بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وقال طارق أمين المدير الإقليمي ليوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: نعتز بتواجدنا مع قمة المليار متابع منذ إطلاقها وتتميز مشاركتنا لهذا العام من خلال "يوتيوب هاوس" عن مشاركاتنا السابقة من خلال استضافة مجموعة واسعة من الفعاليات وورش العمل المصممة لدعم صناع المحتوى عبر كافة مراحل مسيرتهم كما سنستضيف سلسلة من حوارات مع الخبراء يشارك فيها بيدرو بينا، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا في يوتيوب، بالإضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين وصناع المحتوى الملهمين.

يشارك في الجلسات الرئيسية مسؤولون تنفيذيون في يوتيوب، يقدمون خلالها نظرة متعمقة على استراتيجية المنصة وتوجهاتها المستقبلية.

ففي اليوم الأول من فعاليات القمة، يناقش بيدرو بينا، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في يوتيوب، خطط المنصة الحالية والمستقبلية الرامية لدعم اقتصاد المحتوى. وتلي هذه الجلسة جلسة حوارية يديرها جافيد أصلانوف، رئيس يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسلط الضوء على فرص التعاون مع العلامات التجارية عبر يوتيوب.

وفي اليوم الثالث ضمن فعاليات القمة، ينضم طارق أمين إلى جلسة حوارية بمشاركة قناة Yes Theory الشهيرة على يوتيوب، والتي تتناول مواضيع المغامرات والصحة النفسية والروابط الاجتماعية. وتتطرق الجلسة لأهمية بناء مجتمع قوي عبر المنصة.

وتستضيف مساحة "يوتيوب هاوس" سلسلة من الجلسات والحوارات مع صناع المحتوى بهدف مشاركة الخبرات وقصص النجاح. وضمن فعاليات تسلط الضوء على الجانب العملي لبناء مسار مهني ناجح، يستضيف حوار تفاعلي ملهم بعنوان "طريق النجاح" صانع المحتوى والمؤثر الإماراتي الشهير خالد العامري.

كما تستكشف جلسة نقاشية بعنوان "بناء علامة تجارية بدعم المجتمع" دور المجتمعات الرقمية في تحقيق النجاح، ويشارك فيها Chewkz ويحيى الحيحي، وأدارها خلوق الياسين، مدير شراكات المجتمع لمنصة يوتيوب Shorts.

كما تتضمن فعاليات يوتيوب جلسات تسلط الضوء على الأثر النوعي الكبير للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، ومن أبرز هذه الفعاليات جلسة نقاشية استشرافية بعنوان "كسر القوالب التقليدية: أثر الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى"، يشارك فيها هاشم الغيلي، صانع المحتوى العلمي والمخرج المعروف عالمياً، والذي اشتهر بتبسيطه للمفاهيم العلمية المعقدة.

ويقدم أمين خليل، مهندس الشركاء في يوتيوب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة العمل التفاعلية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وكفاءة أدوات صناعة المحتوى على يوتيوب" يطرح خلالها إرشادات عملية حول استخدام أحدث ميزات المنصة للارتقاء بأداء قنوات صناع المحتوى إلى مستويات جديدة.

وسيحظى صناع المحتوى بفرصة التعرف على كيفية تحويل شغفهم إلى مسار مهني مستدام عبر مجموعة من الفعاليات، منها جلسة نقاشية بعنوان "القيمة التي يقدمها يوتيوب في عالم الشراكات التجارية"، يشارك فيها عمر أبو الرب، صانع المحتوى الأردني المعروف بأسلوبه الجذاب في السرد البصري ونظرته الثقافية المميزة،ـ ويستعرض أبو الرب خلال الجلسة أمثلة واقعية لشراكات ناجحة مع علامات تجارية.

ويمكن الاطلاع على جميع الجلسات والفعاليات التي تقام في "يوتيوب هاوس" عبر الرابط: https://storage.googleapis.com/storage_3/YT_IB/YT-1BAgenda.pdf.

وبالإضافة إلى هذه الجلسات، سيتم تخصيص مساحة "مختبر جيميناي" تستقبل المشاركين في القمة، وتستعرض فوائد نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها "جوجل" لصناع المحتوى. ويمكن لجميع حضور القمة زيارة هذه المساحة لمعرفة المزيد عن أحدث حلول الذكاء الاصطناعي من "جوجل".