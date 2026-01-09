ختام منافسات "العامة مفتوح" لبطولة فزاع للصيد بالصقور

دبي في 9 يناير/ وام / اختتمت اليوم منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

واستطاع فريق الفرسان أن يكسب رمز البيور جير فرخ عن طريق "اتش اتش 16" بزمن 17.058 ثانية، يليه فريق دبي عن طريق "مشرف 4" بزمن 17.165 ثانية، ليحقق فريق الميدان المركز الثالث عن طريق "بي 19" بزمن 17.217 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة بيور جير جرناس حصول فريق ندّ الميدان على الرمز عبر "بي 09" بزمن 16.820 ثانية، فيما حل فريق الفرسان في المركز الثاني عبر "49" بزمن 16.821 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق الصيرمي من خلال "بي 33" بزمن 16.900 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس تمكن سلطان أحمد الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الصقر "توقيت" بزمن 16.803 ثانية، فيما تمكن فريق دبي من الحصول على المركزين الثاني والثالث عن طريق "جي 96" بزمن 16.857 ثانية، و "الكرامة" بزمن 16.956.

أما في فئة قرموشة فرخ فذهب شوط الرمز إلى حمدان عيسى خرباش عن طريق الصقر "لم ترى" بزمن 16.829 ثانية، فيما ذهب المركزالثاني لفريق دبي عن طريق"جميرا" وجاء فريق الميدان ثالثا عن طريق "جي 516" بزمن 17.004 ثانية.

وفي ختام الأشواط، توج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، يرافقه دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات العامة مفتوح.

وتتواصل يومي غدٍ السبت والأحد أشواط المحلي مفتوح "حرار وشواهين.

من جانبه أشاد راشد حارب الخاصوني، بالدور المحوري الذي تؤديه الجهات الحكومية الشريكة في إنجاح هذا الحدث، مثمنا تعاونها في تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات، لا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الخاصوني أن الحفاظ على الموروث الثقافي وصونه لا يتحقق بجهد فردي، بل عبر منظومة متكاملة من الشراكات بين الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل المؤسسي يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية التراث كقيمة وطنية جامعة.