كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي في 9 يناير/ وام / تنطلق غداً منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الحالي في منطقة الفلاح بأبوظبي.

ويحتضن ميدان الفلاح فعاليات المنافسة بإقامة 3 أشواط نهائية، تبدأ عند الثامنة صباحا بشوط العامة هواة فئة "جير تبع – فرخ"، و جرناس"، تليها مسابقة شوط الناشئين لجميع الفئات – فرخ وجرناس".

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال الاستعدادات، وعمليات التسجيل لانطلاق المسابقات، والأهمية الكبيرة للبطولة، برمزيتها التنافسية، لأنها تحمل اسما غاليا وعزيزا على قلوب جميع المشاركين.

وأشارت إلى أن فئات وأشواط البطولة تتضمن فئة العامة هواة، وشوط الناشئين، وشوط أصحاب الهمم، وشوط السيدات، وأشواط فئة العامة - ملاك، ونهائي كأس رئيس الدولة للهدد، وأشوط العامة مفتوح، وأشواط الإنتاج المحلي، وأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وأشواط الخليجيين، وصولا إلى مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور، وأشواط نهائي رئيس الدولة.

وأوضحت اللجنة حرص نادي أبوظبي للصقارين على تبني البرامج الاستراتيجية، لتعزيز الإرث والهوية الوطنية، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة صيد الصقور، وتعزيز الدمج المجتمعي، من خلال مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات المختلفة، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة تتناسب مع قدراتهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة، بالإضافة إلى تمكين المرأة من القدرات التنافسية.