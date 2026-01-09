"قمة المليار متابع" ترسم خارطة طريق للنجاح عبر بوابة "التجارب الفاشلة"

دبي في 9 يناير / وام / أجمع نخبة من كبار صناع المحتوى ورواد الأعمال العالميين، ممن تحظى منصاتهم بمتابعة عشرات الملايين، على أن "احتواء الفشل" والإصرار على تكرار التجربة هما الركيزة الأساسية لضمان نجاح مستدام وفتح آفاق أوسع للابتكار.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وخلال مداخلتها، استعرضت جريس ميلر، رئيسة قسم "الفشل والتجريب" في شركة "flightstory"، نماذج ملهمة لشخصيات عالمية اتخذت من الفشل منصة انطلاق نحو القمة، مثل أسطورة كرة السلة مايكل جوردان والمخترع توماس أديسون.

وقالت إن الفشل لا يعني نهاية المطاف، وربما تعطي التجارب الفاشلة أفكارا لنماذج ناجحة حتى لدى المنافسين، وضربت مثلا بمشروع "جوجل لون" لتوفير الإنترنت للمناطق النائية، والذي فشل بسبب قلة العوائد المادية، لكنه منح فكرة مبتكرة ألهمت آخرين.

وشددت على ضرورة تكيف صانع المحتوى أو رائد الأعمال مع ضغوط الميزانيات، محذرة من الركون إلى التجارب الآمنة، حيث استشهدت بمقولة للملياردير الأميركي جيف بيزوس "لن تكون تجربة حقيقية إذا كنت تعرف نتيجتها مسبقا"، وخلصت إلى أن النجاح الحقيقي يتطلب مراكمة المعرفة وترسيخ ثقافة قبول المخاطرة دون الخوف من وصمة الفشل.

من جهته، كشف ناتان باري، صانع محتوى، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "Kit"، أن وصول قيمة شركته إلى نحو 100 مليون دولار لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استمرار في التجربة رغم تكرار التعثر. وأوضح باري، الذي تفرغ لصناعة المحتوى منذ عام 2012، أن مشروعه لم يحقق نجاحه الفعلي إلا بعد 10 تجارب سابقة باءت بالفشل.

ولخص منهجيته في عبارة "دعونا نجرّب عدة أشياء؛ بعضها سينجح، والآخر سيمنحنا دروساً"؛ ووجه رسالة لصناع المحتوى المحبطين بضرورة "دفع الثمن كاملاً" من الجهد والمثابرة ومراجعة الذات للحصول على النتائج المرجوة، مؤكداً أن الحظ وحده لا يصنع ثروة في هذا المجال.

وفي تجربة إنسانية مؤثرة، روى صانع المحتوى ومقدم البرامج شون سوتاريدونا، المعروف باسم "شون دوز ماجيك"، الذي يشتهر بعروضه السحرية، ويتابعه أكثر من 45 مليون شخص، كيف ولدت نجوميته من رحم معاناة أسرية خانقة وتداعيات الأزمة المالية لعام 2008، التي اضطرت أسرته المهاجرة للعيش في فقر مدقع.

وأشار إلى أن طريقه لم يكن مفروشا بالورود؛ فقد قضى سنوات على "يوتيوب" دون أن يتجاوز 800 متابع، وواجه الرفض في برنامج "أميركا جوت تالنت"، ومع ذلك، قاده الإصرار وعدم الاستسلام للإحباط إلى تحقيق قفزات هائلة، خاصة بعد دخوله عالم "تيك توك" كأول مقدم ألعاب سحرية، ليؤكد في ختام حديثه أن "الفشل هو الطريق الحتمي للنجاح".

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.