فيلم توثيقي يرصد أنشطة حمد بن محمد الشرقي خلال 2025

الفجيرة في 9 يناير/ وام / أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً توثيقياً شاملاً لأنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خلال عام 2025، يجسد حضور سموه الفاعل ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويبثه المكتب الإعلامي عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني.

ويستعرض الفيلم أبرز المناسبات والأحداث واللقاءات التي شارك فيها سموه على مدار العام ، وحمل عنوان "صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2025" ، وسلط الضوء على استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لصاحب السمو حاكم الفجيرة في مجلس قصر البطين بأبوظبي، حيث ناقش سموهما عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وتستهدف الارتقاء بمكتسبات التنمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة مؤشرات التنافسية العالمية.

كما وثّق الفيلم مراسم "يوم الشهيد" التي شهدها حاكم الفجيرة في واحة الكرامة بأبوظبي، وحضور سموه الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، في مناسبات وطنية عكست معاني الوحدة والولاء والانتماء لمسيرة الاتحاد المباركة.

وتناول الفيلم افتتاح صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مستشفى الشيخ خليفه في الفجيرة، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز القطاع الصحي ودعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة، بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

كما وثق افتتاح سموه مبنى جامعة الفجيرة الجديد، تجسيدًا لحرص سموه على تطوير منظومة التعليم العالي، وتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة ومتقدمة تسهم في الارتقاء بقطاع التعليم العالي في الإمارة.

ويستعرض الفيلم ضمن مشاهد توثّق جانبًا من لقاءات سموه مع قادة الوطن وعدداً من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

كما استعرض الفيلم سلسلة من الاستقبالات الرسمية التي قام بها سموه، شملت استقبال رئيس مجلس ادارة مجموعة "ياشا" الصينية، والوفود المشاركة في "فوجكون 2025" ومنتدى أسواق الطاقة ومؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً للملاحة البحرية والطاقة والتعدين.

ويأتي هذا الفيلم التوثيقي تأكيداً على حرص المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة على حفظ وتوثيق الإرث القيادي لصاحب السمو حاكم الفجيرة وتسليط الضوء عليه.