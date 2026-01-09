"قمة المليار متابع": الإبداع لا يشيخ.. ومنصات التواصل تكسر احتكار الشباب

دبي في 9 يناير/ وام / أجمع خبراء وصناع محتوى عالميون على أن "الإبداع لا يشيخ"، وأن منصات التواصل الاجتماعي أسقطت الحواجز التقليدية، جاعلة من الشغف والابتكار المعيار الوحيد للتميز، بعيدا عن الفئة العمرية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "صغير جدا، كبير جدا .. هل العمر مهم حقًا؟"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وشارك في الجلسة ويليام روسي مؤسس منصة "سبراوت"، وآن تشامبرز، المعروفة باسم "العمة آن" على قنواتها للتواصل الاجتماعي، وجيري بويد الممثل وأحد نجوم مسلسل "بيت التقاعد".

وأكد ويليام روسي، أن العمر مجرد رقم لا يقف عائقا أمام السعادة أو الانطلاق نحو الشهرة، مشيراً إلى أن الحياة الحقيقية المفعمة بالمعنى قد تبدأ حتى بعد السبعين أو الثمانين.

ودعا روسي إلى ضرورة استثمار خبرات الأجيال الأكبر سناً، لافتاً إلى أن المنصات الرقمية وفرت مساحة عادلة للجميع لطرح أفكارهم ورسائلهم بصدق.

واستعرضت آن تشامبرز، رحلة تحولها الجذري من أستاذة جامعية في الصحة النفسية إلى أيقونة رقمية يتابعها أكثر من 4 ملايين شخص على "تيك توك".

وأوضحت تشامبرز، التي بدأت رحلتها الرقمية في سن الـ 58 وتبلغ الآن 64 عاماً، أن انتقالها إلى عالم تنسيق الموسيقى والوقوف على المسارح العالمية لم يكن سوى بداية لفصل إبداعي جديد، مشددة على أن الشغف يتطلب الجرأة على البدء بغض النظر عن الرقم في شهادة الميلاد.

وتحدث جيري بويد، عن قوة الفن في مد جسور التواصل بين الأجيال؛ وأكد بويد، رفقة فريق العمل الذي حقق نجومية واسعة بعد سن الستين، أن حساب "بيت التقاعد" يتجاوز كونه منصة ترفيهية على "تيك توك"، ليمثل رؤية اجتماعية شاملة تثبت أن المرح والاستقلالية والإبداع ليست حكرا على الشباب، بل هي أسلوب حياة يضمن العيش بكرامة وحيوية في المراحل المتقدمة من العمر.

واتفق المشاركون في الجلسة على أن قمة المليار متابع تمثل منصة عالمية فريدة لتبادل الخبرات والقصص الملهمة، وتسهم في تعزيز دور صناع المحتوى في إحداث تأثير إيجابي ومستدام.