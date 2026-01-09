القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 وIMI تقدمان عروضاً يومية لفيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»

أبوظبي في 9 يناير/ وام / أعلنت مجموعة IMI للإعلام، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، عن تقديم عروض يومية للفيلم الوثائقي السينمائي «المحيط مع ديفيد أتينبورو»، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويأتي عرض الفيلم، الممتد على مدى 95 دقيقة، من إنتاج شركة Silverback Films التابعة لمؤسسة All3Media، إحدى شركات RedBird IMI ضمن IMI Ventures، ليسلط الضوء على علاقة البشرية بالمحيطات، ودورها الحيوي في استقرار الكوكب، إلى جانب أبرز التهديدات التي تواجه النظم البيئية البحرية، والفرص المتاحة لتعافيها.

وحاز الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي علمي/طبيعي، وجائزة أفضل تصوير سينمائي، ضمن جوائز نقاد الأفلام الوثائقية لعام 2025.

وسيحظى الحضور في اليوم الافتتاحي للقمة بفرصة المشاركة في جلسة حوارية مباشرة عقب عرض الفيلم، تتضمن أسئلة وأجوبة مع المخرج كيث شولي من Silverback Films، أحد أبرز صنّاع الأفلام الوثائقية الطبيعية عالمياً، والذي تشمل أعماله «كوكبنا» و«كوكبنا 2» و«كوكب مثالي» و«جائزة إيرث شوت: إصلاح كوكبنا» و«ديفيد أتينبورو: حياة على كوكبنا».

وقال شولي إن المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل تمثل فرصة مهمة لعرض فيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»، الذي يركز على حماية المحيطات، مشيداً بدور دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية للحفاظ على الحياة البحرية.

وكان الفيلم قد صدر في مايو الماضي، وعُرض لأول مرة في لندن بحضور جلالة الملك تشارلز الثالث وولي العهد الأمير ويليام، أمير ويلز، ويقدم مشاهد سينمائية توثّق الشعاب المرجانية وغابات الأعشاب البحرية والمحيط المفتوح، إلى جانب تسليطه الضوء على التحديات الملحّة، بما في ذلك الصيد الجائر وتبييض الشعاب المرجانية.

من جانبها، قالت صوفيا شيخ، مديرة المحتوى والتسويق في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن القمة تسعى إلى تحويل الطموحات المناخية إلى خطوات عملية، مؤكدة أن الشراكة مع مجموعة IMI تعكس أهمية السرد القصصي البصري في دعم الحوار العالمي حول الاستدامة، وتعزيز وعي الجمهور بحجم التحديات البيئية.

وسيُعرض الفيلم مرة واحدة يومياً طوال أيام القمة الثلاثة في سينما غرينبيس، الواقعة في القاعة الثانية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستكون العروض متاحة لجميع المشاركين في القمة، بمن فيهم صناع السياسات، وقادة القطاعات، والمستثمرون، ووسائل الإعلام، والطلبة، والمبتكرون.

وقال علي يوسف الحمّادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI، إن عرض الفيلم خلال القمة يؤكد التزام المجموعة بدعم السرد القصصي الهادف الذي يسهم في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، خاصة خلال المحافل الدولية المعنية بالقضايا المناخية.

وتشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، في نسختها الثامنة عشرة، مشاركة أكثر من 400 متحدث خبير، وتضم مسارات متخصصة ومناطق جديدة تركز على التقنيات المتقدمة وفرص السوق، إلى جانب استضافة قمم دولية ومؤتمرات نوعية، تعزز مكانة القمة كمنصة فكرية عالمية تجمع بين السياسات والابتكار والتأثير المستدام.