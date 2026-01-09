ديفيد أديلكي: أفريقيا منجم لاقتصاد المبدعين بنمو مركب بنسبة 28% حتى 2030

دبي في 9 يناير/ وام / أكد ديفيد أديلكي، الخبير الإستراتيجي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج الإعلامي "كوميونيكيه"، أهمية سوق صناعة المحتوى واقتصاد المبدعين في القارة الأفريقية للمستثمرين من مختلف الشركات والعلامات التجارية، وتوقع أن يحقق السوق نمواً مركباً بنسبة 28% حتى العام 2030.

وسلط ديفيد خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة السمراء، والتي شملت مختلف القطاعات مثل نمو الاقتصاد وتحقيق الأرباح، وتطوير البنية التحتية، ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية والأسواق الإلكترونية، بالإضافة إلى ابتكار سياسات إبداعية لتطوير بيئة أعمال قابلة للتوسع والانتشار عالمياً.

ولفت، إلى أن النسبة الكبيرة من صناع المحتوى في القارة الإفريقية ينشطون في الترويج لبضائع مادية أو رقمية، على الرغم من أن السوق يتوفر على فرص كبيرة في مجالات مختلفة، ويوفر للمستثمرين الجادين أرباحاً مرتفعة، خاصة بالنسبة للشركات المتخصصة في تطوير المنصات الرقمية، أو منصات الدفع.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه صناع المحتوى في إفريقيا لتحقيق دخل مادي أفضل، مثل انخفاض القدرة الشرائية لعامة السكان، وقلة الخدمات وضعف البنية التحتية ، بالإضافة إلى تعقيدات التصدير خارج الحدود.

وسجل ديفيد، رغبة صناع المحتوى الأفارقة في التوسع خارج دولهم لكسب المزيد من المال وتطوير خدماتهم وإنشاء شركاتهم الصغيرة والمتوسطة الخاصة.

وربط تطور صناعة المحتوى في إفريقيا بثلاثة عوامل، تتمثل في: توفير بيئة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالملكية الفكرية لضمان حقوق الشباب الأفارقة، وتطوير البنية التحتية في القارة السمراء خاصة من ناحية الخدمات.

ودعا صناع المحتوى إلى الاهتمام ببناء علاقة وثيقة مع المتابعين، فهي العامل الأساسي لتعزيز علاقاتهم بالعملاء، سواء داخل دولهم أو خارجها، وفي الوقت ذاته دعا المستثمرين المهتمين بصناعة المحتوى وأصحاب العلامات التجارية من مختلف القطاعات، إلى الاستثمار الطويل الأجل بهذه الصناعة، لافتاً إلى أنه بحلول العام 2030 سيشهد قطاع صناعة المحتوى نمواً بنسبة 28 في المئة.