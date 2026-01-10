"كهرباء ومياه دبي" تنال جائزة آسيا للطاقة 2025

دبي في 10 يناير /وام/ فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات" ضمن "جوائز آسيا للطاقة 2025"، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة، وذلك عن منصة "دراسات" الرقمية التي طورتها الهيئة داخلياً.

وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن منصة "دراسات" تعكس قدرة كوادر الهيئة على تطوير حلول رقمية متقدمة بمعايير عالمية، وتحويل البيانات التشغيلية إلى أدوات تحليلية دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُحدث أثراً ملموساً في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة الخدمات.

وأضاف أن المنصة أسهمت في أتمتة 95% من عملية إعداد التقارير الشهرية، حيث يتم من خلالها إصدار تقارير الأحمال القصوى لأكثر من 4500 حلقة شبكات جهد متوسط ونحو 10000 مغذٍ كهربائي بحلول ثاني يوم عمل من كل شهر، أي قبل الموعد السابق بثمانية أيام، ما يمثل نقلة نوعية في سرعة ودقة إعداد التقارير التشغيلية.

وأشار إلى أن "دراسات" حققت وفورات مالية بلغت 3.5 ملايين درهم مقارنة بالحلول المؤتمتة الخارجية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية السنوية بمقدار 1.1 مليون درهم، وإلغاء 95% من الأعمال اليدوية، ما أسهم في توفير 254 ساعة عمل شهرياً، ووحّدت منظومة التقارير التشغيلية عبر استبدال جداول البيانات المتفرقة بنظام مركزي متكامل، ما أسهم في تحسين الوصول إلى البيانات لأكثر من 90 مستخدماً داخل الهيئة.

وتتميز المنصة بقدرات تحليلية متقدمة تشمل تحليل الأحمال كل 30 دقيقة، والتحليل الآلي لحلقات الشبكة، واكتشاف الارتفاعات غير الطبيعية في الأحمال، وتقدم رؤى تحليلية لا تتوافر في الأنظمة التجارية. كما حصلت الخوارزميات المطوّرة ضمن المنصة على حقوق ملكية فكرية من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.