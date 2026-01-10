خبراء يناقشون دور صناع المحتوى في تعزيز التسويق على "لينكد إن"

دبي في 10 يناير /وام/ تناول خبراء ومسؤولو تسويق، خلال جلسة حملت عنوان "فتح الآفاق لصناع المحتوى على "لينكد إن" لتطوير العلامات التجارية وأساليب التسويق"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، دور صناع المحتوى في قطاع التسويق من خلال تأثيرهم على قرارات الشراء وجذب المتعاملين، واستعرضوا كيفية إدارة الحملات التسويقية وصياغة خارطة طريق للعلامات التجارية لوضع خطط تسويقية فعالة وبأقل التكاليف، من خلال المنصة.

وشارك في الجلسة التي أدارها أنيش لال، أحد أبرز مديري المواهب في مجال التسويق، كل من إيه جيه إيكشتاين، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "كريتور ماتش" المتخصصة في مجال التسويق بين الشركات، وديفين ريد، أحد أكثر المبدعين على منصة "لينكد إن" ومؤسسة شركة The Reeder، للبرمجيات.

وتناول ديفين ريد، فعالية منصة "لينكد إن" في الترويج للأعمال المختلفة وتكوين صداقات قوية وفتح النقاشات وتبادل الآراء بين جمهور المنصة.

وأشار إلى أن ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طورت آليات التسويق وجعلتها أقل تكلفة وأكثر فعالية ووضوحاً.

ولفت ديفين، إلى أن أدوات التسويق على "لينكد إن" تساعد على تحقيق الهدف من الحملة التسويقية والترويجية، خاصةً مع المنتجات الجديدة التي تطرحها دورياً والتي تساعد في الوصول إلى المشترين والتأثير في قراراتهم.

من جهته قال إيه جيه إيكشتاين، إن أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته سرعت من نمو الشركات على منصة لينكدإن، دون أن تغفل أهمية المحتوى الذي ينشر عبر المنصة.

ولفت إلى أن المحتوى يلعب دوراً كبيراً في تسويق العلامة التجارية وليس الإنفاق على الترويج فقط.

ودعا صناع المحتوى على التسويق على "لينكد إن" ومستخدمي المنصة إلى المزيد من التفاعل والمشاركة في النقاشات لتكوين شبكة علاقات قوية تساعد على بناء علاقات تجارية وإتمام الصفقات.