"محمية النوادر" و"الوثبة جيراسيك" تستهدفان التوعية البيئية في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 10 يناير/ وام / يقدم مهرجان الشيخ زايد تجربة ترفيهية ذات أهداف تعليمية وتثقيفية للحفاظ على البيئة والأنواع المهددة بالانقراض، تتيح للجمهور الزائر مشاهدة نوادر الكائنات من حيوانات ونباتات عن قرب وذلك سعيا لدعم جهود التوعية بالممارسات البيئية المستدامة.

ويستضيف المهرجان "محمية النوادر" ضمن الأجنحة المشاركة للموسم الثالث، والتي تحتضن نوادر الحيوانات المهددة بالانقراض، إلى جانب "الوثبة جيراسيك" وهي حديقة للديناصورات الآلية التي تم استيرادها من مصنع للأفلام العالمية وتحتوي أيضا على أشجار جوراسيا "شجرة الصوف" التي تتراوح أعمارها من 150 إلى 300 سنة حيث تتواجد على كوكب الأرض من عصر الديناصورات.

وأكد جمال البلوشي مالك كلا من المحمية والحديقة أن مشاركته في المهرجان تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للمساهمة في التوعية بأهمية الاستدامة البيئية، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع لا سيما جيل النشء على المساهمة في صون الموارد الطبيعية وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

وأوضح أن فكرة تأسيس "محمية النوادر" قائمة على أن تكون نموذجا تعليميا وترفيهيا في آن معا، خاصة وأنها تحتضن مخلوقات من أغرب وأندر الفصائل بعضها يوجد منه نوع واحد فقط في العالم، مشيرا إلى ما توفره المحمية من فعاليات متنوعة مثل ركوب الخيل، وجناح صوت الطبيعة المتضمنة عدة أنواع أليفة متعايشة مع بعضها في منطقة واحدة حيث يستطيع الصغار تعلم كيفية تغذية الحيوانات ورعايتها وفقا للإرشادات وتحت إشراف مدرب مرافق.

وتطرق البلوشي إلى أنواع الكائنات الحية النادرة التي تعرضها المحمية مثل النمور البنغالية المهددة بالانقراض، وقط آمور الذي يعد من أندر القطط في العالم، وwolfdog

‏ أول مستنسخ من نوعه في العالم الذي يجمع شكله بين الذئب والكلب، وسحالي Golden tegu، وثعبان الريتكس، وسلاحف ألدابرا البرية التي تعتبر أضخم السلاحف على وجه الأرض، والقط الدبي، وليمور حلقي الذيل، وببغاء هايسنث مكاو، وسحلية الإغوانا وحيد القرن، وطائر العقاب آكل الثعابين، وذكر وز الرقبة السوداء.

وتوفر المحمية لزوارها متعة المشاركة في أكثر من 30 فعالية، منها اللعب مع الحيوانات، وجناح صوت الطبيعة، واستراحة القطط، والغابة الإستوائية، وبيت السناجب، وبيت الزواحف، وإطعام المواشي الأليفة والبرية، واستوديو الغابة، والطيور الجارحة، ومحطة الغابة، ومشاهدة المفترسات، وملعب السلاحف.